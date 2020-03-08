Dünya corona virüs nedeniyle panikte! İtalya'da dev karantina, ABD'de satışa sınırlama

İTALYA Başbakan Conte, "Bu yayın, hükumetin çalışmalarının doğruluğunu ve İtalyanların güvenliğini etkiler. Bu yayın, belirsizlik, güvensizlik, karışıklık yarattı ve bu kabul edilemez. Tüm bu kararların kaos yaratacağının farkındayız ama hepimiz, hem başkalarını hem kendi sağlığımızı korumalıyız. Bu kararın tüm siyasi sorumluluğunu üzerime alıyorum. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Conte’nin açıkladığı kararların imzalayacağı kararnamede yer alacağı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceği belirtildi.