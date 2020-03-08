Dünya corona virüs nedeniyle panikte! İtalya'da dev karantina, ABD'de satışa sınırlama
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyayı sarsmaya devam ediyor. İtalya'da 14 kent için karantina kararı alınırken ABD'de zincir mağazalar özellikle temizlik ürünlerini satışına sınırlama getirdi.
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ABD
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüsün (Kovid-19) giderek yayılması tüketim alışkanlıklarını değiştirirken zincir mağazalar özellikle temizlik ve hijyen ürünlerinin satışına limit getirmek durumunda kaldı.
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ABD
New Jersey eyaletinde özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği COSTCO, Walmart ve Best Buy benzeri zincir marketlerin girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Market yöneticileri, herkese yetmesi için su, ilaç, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu başta olmak üzere birçok temizlik ve hijyen maddelerinin satışına limit getirdi.
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ABD
Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı.Market yöneticileri, müşteriler arasında zaman yaşanan kavgalara ve paniğe son vermek için çareyi bazı ürünlerin satışını 2 adetle sınırlandırdı, kapılarda polisler görevlendirildi.
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ABD
New Jersey’in Bergen County, Teterboro kasabasında bulunan toptan satış marketi COSTSO önünde yoğunluktan sürücüler araçlarını park edecek yer bulamadı, girişlerde ve kasalarda uzun kuyruklar oluştu.
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ABD
Market görevlileri ise koronavirüse karşı önlem olarak alışveriş arabalarını her seferinde dezenfekte etti.
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İTALYA
İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldıklarını açıkladı.
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İTALYA
Kovid-19 bulaşanların sayısının 5 bin 883'ü bulduğu ve 233 kişinin hayat kaybettiği İtalya’da hükumet, virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesi ve bazı kentler için olağanüstü önlemleri görüştü.
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İTALYA
Başbakan Conte, gece geç saatlerde başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un ilk görüldüğü 10 kadar beldeyi kapsayan kırmızı bölge uygulamasını genişlettiklerini ifade ederek, "İki bölge oluşturduk. Bunlardan biri Lombardiya'yı, diğeri de farklı illeri ilgilendiriyor. Bu iki bölgeye daha sıkı bir güvenlik rejimi uygulayacağız ve giriş-çıkışlara yönelik bir kısıtlama olacak." diye konuştu.
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İTALYA
Bu iki alana sadece acil durumlar için giriş-çıkışlara izin verileceğini, mutlak bir yasak olmadığını aktaran Conte, Lombardiya bölgesi haricindeki 14 kentin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso ve Venedik olduğunu açıkladı.
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İTALYA
Şu andan itibaren ateşi 37,5 derece üstünde ve solunum enfeksiyonu olanların test sonuçlarına bakılmaksızın şiddetle evde kalmalarının tavsiye edildiğini dile getiren İtalya Başbakanı, virüsün yayılmasını önlemek ve hastanelere yüklenmekten kaçınmak için karantinadaki kişilere hareket kısıtlaması getirdiklerini kaydetti.
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İTALYA
Conte, karantinaya alınan bu bölgelerde spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını, onun dışındaki bütün kamusal alandaki etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi.
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İTALYA
Karantina bölgelerinde müze, sinema, kültür merkezleri, kayak merkezleri, havuz ve spor salonları kapatıldığını aktaran Conte, bar, restoran ve kafe gibi tesislerin asgari 1 metre şartına uyması gerektiğini kaydetti. Karantinaya alınan tüm yerlerde okulların 3 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıklayan Başbakan Conte, ayrıca kendileri kararname üzerinde çalışırken, bunun basına sızmasına tepki gösterdi.
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İTALYA
Başbakan Conte, "Bu yayın, hükumetin çalışmalarının doğruluğunu ve İtalyanların güvenliğini etkiler. Bu yayın, belirsizlik, güvensizlik, karışıklık yarattı ve bu kabul edilemez. Tüm bu kararların kaos yaratacağının farkındayız ama hepimiz, hem başkalarını hem kendi sağlığımızı korumalıyız. Bu kararın tüm siyasi sorumluluğunu üzerime alıyorum. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Conte’nin açıkladığı kararların imzalayacağı kararnamede yer alacağı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceği belirtildi.
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İTALYA
Hükumetin çıkarmayı düşündüğü yeni kararnamenin akşam saatlerinde basına yansımasının ardından özellikle Lombardiya Bölgesi’nde çok sayıda kişinin karantina uygulaması başlamadan bölgeden ayrılmak üzere tren garlarına akın ettiği bildirildi.
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İTALYA
İtalya’nın koronavirüsten en çok etkilenen bölgesi olan Lombardiya’da son iki haftada 154 kişi öldü. Kovid-19 sadece bu bölgede toplam 3 bin 420 kişiye bulaştı.
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FRANSA
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 16'ya yükseldi. Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu.Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede koronavirüs vaka sayısının 339 kişi artarak 949'a çıktığı belirtti. Bunlardan 45'inin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Salomon, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 11'den 16'ya yükseldiğini kaydetti. Salomon, ölenlerin 12'sinin 70 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.
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Jerome Salomon, ülke genelindeki hastanelerde koronavirüse karşı tedbirlerin artırıldığı sözlerini ekledi.Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında bir Türk vatandaşı da bulunuyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.