Dünya Çevre Günü ne zaman? İşte resimli Dünya Çevre Günü mesajları

Yeşil bir gelecek için yeşil adımlar atmak gerekir.



“Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yasamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengarenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur.



Çocuklarınızın geleceği için onlara daha yaşanır bir dünya bırakmak zorundasınız.



Tek değiliz. Bizden önce de bu topraklarda bir hayat vardı, bizden sonra da olacak.