Dünya Çevre Günü ne zaman? İşte resimli Dünya Çevre Günü mesajları
Dünya Çevre Günü mesajları şimdiden verilmeye başlandı. Çevrenin korunması, çevreyle ilgili sorunlara uluslararası toplumun dikkatinin çekilmesi ve çevre politikası ile hukukunun geliştirilmesi gibi çalışmalar, Dünya Çevre Günü'nde her zamankinden daha fazla dile getiriliyor. Peki, Dünya Çevre Günü ne zaman? İşte resimli Dünya Çevre Günü mesajları
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1
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1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Birleşmiş Milletler tarafından “İnsan Çevresi Konferansında” çevre sorunlarını küresel boyutta ele alarak, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) organının kurulmasına ve her yıl 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olarak belirlenmesine karar vermiştir.
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Dünya Çevre Günü 2020: Biyolojik çeşitlilik korunmalı
Dünya Çevre Günü'nün bu yılki teması, dünyanın biyolojik değerlerinden her gün biraz daha yoksun kaldığına dikkati çekmek için "biyolojik çeşitlilik" olarak belirlendi.
Biyolojik çeşitlilik, 8 milyon bitki ve hayvan türünü, onları barındıran ekosistemleri ve bunlar arasındaki genetik çeşitliliği içeriyor. Sürdürülebilir dünya için doğal yaşam çeşitliliğinin korunması, büyük önem arz ediyor.
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Dünya Çevre Günü mesajları
2020 Dünya Çevre Günü'nde sizde sevdiklerinize mesajlar göndererek, onları çevreyi korumaya davet edebilir, küçüklere doğayı koruma bilincini aşılayabilirsiniz.
Çevrenizdeki canlıların yaşam hakkına saygı duyun, öğrenin! "Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir"
Hepimiz çevre bilinci sahibi olduğumuzda her yer cennete dönüşecektir.
Herkesin sağlıklı, temiz ve zarar görmemiş bir çevrede yaşaması dileğiyle, Dünya Çevre Günü kutlu olsun.
Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması temennisi ile #DünyaÇevreGünü'nüzü kutlarım.
Dünyamızı temiz ve renkli tutmak bizim elimizde!
4
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Yeşil bir gelecek için yeşil adımlar atmak gerekir.
“Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yasamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengarenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur.
Çocuklarınızın geleceği için onlara daha yaşanır bir dünya bırakmak zorundasınız.
Tek değiliz. Bizden önce de bu topraklarda bir hayat vardı, bizden sonra da olacak.
5
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Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı.
Doğayı sev ve koru, önce kendin için!
Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!
Güzellik de çirkinlik de Yaşatmak da katletmek de bizim elimizde...
“Kirli çevre insanin ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir.”
Yarının doğası bugünden yaratılır.
Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!