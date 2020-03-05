Dünya bunu konuşuyor: Türkiye koşulları tamamen tersine çevirdi

Maciej Kucharczyk imzalı haberde, Suriye’de durumun son birkaç günde büyük ölçüde kızıştığı, kimin, neyi yıktığı hususunda birbiriyle çelişen çok sayıda bilginin ortaya çıktığı belirtilirken, "Tüm bunların yanında net olan şu ki Türk ordusu Rusya tarafından desteklenen Suriye rejim güçlerinde büyük hasara yol açtı. Türkiye net bir şekilde çıtayı yükseltti, bunu Avrupa Birliği sınırlarında görmek de mümkün" ifadelerine yer verildi.