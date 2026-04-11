Dünya bu Türk'ü konuşuyor: Belgesele de konu oldu! Gönüllü olarak köy köy geziyor | 'Birilerinin bunu yapması gerekiyordu'

'SAHİPLENİLEN HER AĞAÇ PROTOKOLLE KAYIT ALTINA ALINIYOR'
Zeytin ağaçlarının korunmasına yönelik başlattıkları '1 Milyon Zeytin Ağacı' projesine değinen Seçer, şöyle devam etti:
“Son yıllarda çok fazla zeytin ağacının kesildiğine, yandığına şahit olduk ve buna kayıtsız kalamadım açıkçası. Yakın zamanda '1 Milyon Zeytin Ağacı Dikiyoruz' ismiyle bir proje başlattık. Bu proje tamamen doğaseverlerin internet üzerinden sahiplendiği zeytin fidanlarının, ben ve etrafımdaki profesyonel doğasever arkadaşlar tarafından ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin arazilerine dikilmesiyle gerçekleşiyor. Diktiğimiz tüm zeytin ağaçları çiftçilerimizle birlikte bir protokol karşılığında dikiliyor. Yani bugün sahiplenilen her zeytin ağacının hangi il, hangi ilçe, hangi köy, hangi parsele dikildiği bir protokolle kayıt altına alınıyor."