Dünya bu görüntüleri konuşuyor... İngiltere'deki saldırı anbean kaydedildi: Facianın eşiğinden böyle dönüldü

Bunu bir anda nasıl yaptığını bilmiyorum ama David arabadan atladı ve bu adam arkadayken arabayı kilitledi. Bunu yaptığı anda araba havaya uçtu. David, Britanya'daki en şanslı adam ve aynı zamanda en kahraman adam, eğer bu adam hastaneye girebilseydi, neler olacağını ancak tanrı bilebilirdi."