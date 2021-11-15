Dünya bu görüntüleri konuşuyor... İngiltere'deki saldırı anbean kaydedildi: Facianın eşiğinden böyle dönüldü
İngiltere'nin Liverpool kentinde bulunan Kadın Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırının görüntüleri güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı. Taksi şoförünün şüpheli yolcuyu arabaya kilitledikten sonra araçtan kaçtığı ve arabanın alev topuna döndüğü anlar görenleri şoke etti. Patlama sonrası 3 kişi 'terör eylemi' şüphesiyle gözaltına alındı.
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Dünya İngiltere'de yaşanan bombalı saldırıyı konuşuyor. Liverpool kentinde hastanenin önündeki araçta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
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Merseyside polisi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.59'da Liverpool Kadın Hastanesi önündeki bir araçta patlama meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, 1 kişinin öldüğü, yaralanan 1 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.
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İngiltere'de Liverpool Kadın Hastanesi önünde dün meydana gelen ve bir kişinin ölümüne yol açan patlama ve yangın ile ilgili olarak üç kişi, Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alındı.
Polis, Liverpool'un Kensington semtinde gözaltına alınanların 29, 26 ve 21 yaşlarında üç erkek olduğunu açıkladı.
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Yanan aracın içinde hayatını kaybeden kişinin kimliği hala açıklanmadı. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson, taksinin şoförünün patlamanın etkisini sınırlamak için "kahramanca" çabaladığını söyledi.
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Anderson sürücünün yalnızca içerdeki yolcunun ölümüyle sonuçlanan patlamadan hemen önce araçtan fırlayıp, kapıları kilitlediğini söyledi.
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Taksi şoförü, hastanenin önünde, aracı havaya uçmadan birkaç dakika önce şüpheli bir yolcuyu taksisine kilitledikten sonra kahraman ilan edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri olayın nasıl meydana geldiğini anbean ortaya çıkardı.
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Taksi şoförü David Perry'nin ailesine yakın kaynaklar Daily Mail'e verdikleri bilgide havaya uçan aracın saldırganın asıl hedefi olmadığını ve sürücünün eylemlerinin onlarca hayat kurtardığını söyledi.
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Taksi şoförü Perry'nin bir arkadaşı olayı böyle aktardı: Adam fikrini şehir merkezine gitmek istedi ama Kadınlar Hastanesinin yanından geçerlerken, taksi şoförüne hastaneye girmelerini söyledi. Şoför David, adamın giysisinde bir tür ışık olduğunu ve onunla uğraştığını fark etti.
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Bunu bir anda nasıl yaptığını bilmiyorum ama David arabadan atladı ve bu adam arkadayken arabayı kilitledi. Bunu yaptığı anda araba havaya uçtu. David, Britanya'daki en şanslı adam ve aynı zamanda en kahraman adam, eğer bu adam hastaneye girebilseydi, neler olacağını ancak tanrı bilebilirdi."
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İngiltere'de Liverpool'da da dün, iki dünya savaşında hayatını kaybeden asker ve siviller anılıyordu. Saat 11:00'de 1 dakikalık ulusal saygı duruşunun başlamasından kısa süre önce Liverpool Kadın Hastanesi önüne park eden bir taksi infilak etti.
Polis yetkilileri, patlamanın nedeni konusunda farklı olasılıkları hala değerlendirdiklerini söyledi.
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Bugün İngiltere'den gelen son dakika haberine göre ise patlama terör saldırısı olarak sınıflandırıldı. Ancak saldırının sebebi ve kim tarafından ne amaçla gerçekleştirildiği hala gizemini koruyor.
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Merseyside Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen soruşturmaya, İngiltere İç İstihbarat Servisi MI5 da yardımcı oluyor.
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Liverpool Kadın Hastanesi, Avrupa'da türünün en büyük uzmanlık hastanesi ve yılda 50 bin hasta kabul ediyor. Patlama sonrası hastaneye giriş çıkışlar sınırlandırıldı.
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter'dan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini iletti. İçişleri Bakanı Priti Patel de soruşturmayla ilgili olarak düzenli olarak bilgilendirildiğini söyledi.