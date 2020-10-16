Dünya Anestezi Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte Dünya Anestezi Günü mesajları ve sözleri

ANESTEZİ NEDİR? Anestezi; Anestezist tarafından uygulanan bir işlem olup, ameliyat öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını, yapılan girişime tahammülünü, ameliyattan sonra süreci hatırlamamasını ve konforunu sağlamak üzere geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamanın adıdır. Genel ve lokal anestezi olarak iki şekilde uygulanır. Anestezi, kelime anlamı olarak "hissizlik, duyusuzluk" demektir. Bundan dolayı ameliyatlar hasta için ağrısız ve hatırlanmayan işlemlerdir. Ancak güvenle ameliyat olabilmeniz için duyunun ortadan kaldırılması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Ameliyat sırasında, solunum, dolaşım gibi yaşamsal işlevleriniz de kontrol altında tutulmaktadır. Bu nedenle anestezi uzmanı hastanın her bakımdan koruyucusudur. Anestezi; uzman hekimiyle, teknikeriyle, teknisyeniyle, hemşiresiyle bir ekip işidir ve bu ekip tüm diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır.