MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDünya ajansları bu fotoğrafları yayınladı... ABD'yi bu kez de kasırga vurdu!
GeriDünya Dünya ajansları bu fotoğrafları yayınladı... ABD'yi bu kez de kasırga vurdu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA-İHA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 00:00,

Dünya ajansları bu fotoğrafları yayınladı... ABD'yi bu kez de kasırga vurdu!

Koronavirüs salgınıyla boğuşan ve zor günler geçiren ABD'yi bu kez de şiddetli bir kasırga vurdu. ABD'yi etkisi altına alan Isaias Kasırgası, şiddetini kaybederek tropikal fırtına halini alırken, kasırganın yol açtığı hortum nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Dünya ajanslarının servis ettiği fotoğraflar kasırganın büyüklüğünü ve yarattığı yıkımı gözler önüne seriyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Son aylarda koronavirüs salgını yüzünde oldukça zor günler geçiren ABD'de bu kez de kasırga felaketi yaşanıyor.

2
Abone Olgoogle-news

ABD'nin kıyı eyaletlerini etkisi altına alan Isaias Kasırgası yarattığı büyük maddi hasarın yanında 2 kişinin de ölümüne sebep oldu.

3
Abone Olgoogle-news

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre kasırganın etkilediği bölgelerde yaşayan 20 kişi de yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

4
Abone Olgoogle-news

Isaias'ın yol açtığı hortum nedeniyle hayatını kaybeden 2 kişinin Kuzey Carolina eyaletindeki bir karavanda bulunduğu açıklandı.

5
Abone Olgoogle-news

Kuzey Carolina eyaletinde karaya vuran Isaias Kasırgası, hızının saatte 60 kilometreye kadar düşmesi sonucu "tropikal fırtına" kategorisine alındı.

6
Abone Olgoogle-news

Öte yandan kasırga, Kuzey Carolina'nın yanı sıra Virginia, Maryland ve Delaware eyaletlerinde de hortuma yol açtı.

7
Abone Olgoogle-news

Şiddetli fırtınalardan dolayı, kuzeydoğu eyaletlerdeki 2,7 milyondan fazla kişinin elektriği kesildi.

8
Abone Olgoogle-news

Uzmanlar, Isaias'ın kuzey yönünde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, bu bölgelerdeki kişilere dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.

9
Abone Olgoogle-news

Atlas Okyanusu’nda oluşan Isaias Kasırgası, ABD’nin birçok eyaletinde etkili olup büyük çapta maddi hasara yol açtı.

10
Abone Olgoogle-news

Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti’nde etkili olan Isaias Kasırgası, saatte 136 kilometre hızla ABD kıyılarına ulaştı.

11
Abone Olgoogle-news

ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Carolina eyaletinin güney kıyılarındaki Ocean Isle Beach bölgesine ulaşan kasırganın kategori 1 şiddetinde olduğu belirtildi.

12
Abone Olgoogle-news

Kasırganın şiddetli yağışlar nedeniyle sel baskınlarına yol açtığı ve şiddetli rüzgarların hasara neden olduğu öğrenildi. Kuzey Carolina'da, Outer Banks takım adaları ile Hatteras Adası’nda yaşayanlara zorunlu tahliye emri verilmişti.

13
Abone Olgoogle-news

Haber ajanslarının bölgeden geçtiği fotoğraflarda kasırganın oluşturduğu hasarın boyutunun büyüklüğü açıkça görülüyor.

14
Abone Olgoogle-news

Kasırga yağışlar dolayısıyla sel baskınlarına sebep olmuştu.

15
Abone Olgoogle-news

Sel baskınlarının yanı sıra meydana gelen şiddetli rüzgar sebebiyle de birçok ağacın evlerin ve arabaların üzerine devrildiği görülüyor.

16
Abone Olgoogle-news

Yetkililer kasırganın etkilendiği bölgelere ziyaretlerde bulunarak zarar gören vatandaşlara yardım edileceğini açıklayarak hasar tespit çalışmaları yaptı.

17
Abone Olgoogle-news

Virüsün yaralarını saramadan kasırgayla bir kez daha şok yaşayan ABD'li vatandaşlar şiddetini kaybeden kasırganın ülkeyi daha fazla zarar yol açmadan terk etmesini bekliyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi