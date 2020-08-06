Dünya ajansları bu fotoğrafları yayınladı... ABD'yi bu kez de kasırga vurdu!
Koronavirüs salgınıyla boğuşan ve zor günler geçiren ABD'yi bu kez de şiddetli bir kasırga vurdu. ABD'yi etkisi altına alan Isaias Kasırgası, şiddetini kaybederek tropikal fırtına halini alırken, kasırganın yol açtığı hortum nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Dünya ajanslarının servis ettiği fotoğraflar kasırganın büyüklüğünü ve yarattığı yıkımı gözler önüne seriyor...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Son aylarda koronavirüs salgını yüzünde oldukça zor günler geçiren ABD'de bu kez de kasırga felaketi yaşanıyor.
2
Abone Ol
ABD'nin kıyı eyaletlerini etkisi altına alan Isaias Kasırgası yarattığı büyük maddi hasarın yanında 2 kişinin de ölümüne sebep oldu.
3
Abone Ol
Yetkililerin aktardığı bilgilere göre kasırganın etkilediği bölgelerde yaşayan 20 kişi de yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.
4
Abone Ol
Isaias'ın yol açtığı hortum nedeniyle hayatını kaybeden 2 kişinin Kuzey Carolina eyaletindeki bir karavanda bulunduğu açıklandı.
5
Abone Ol
Kuzey Carolina eyaletinde karaya vuran Isaias Kasırgası, hızının saatte 60 kilometreye kadar düşmesi sonucu "tropikal fırtına" kategorisine alındı.
6
Abone Ol
Öte yandan kasırga, Kuzey Carolina'nın yanı sıra Virginia, Maryland ve Delaware eyaletlerinde de hortuma yol açtı.
7
Abone Ol
Şiddetli fırtınalardan dolayı, kuzeydoğu eyaletlerdeki 2,7 milyondan fazla kişinin elektriği kesildi.
8
Abone Ol
Uzmanlar, Isaias'ın kuzey yönünde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, bu bölgelerdeki kişilere dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.
9
Abone Ol
Atlas Okyanusu’nda oluşan Isaias Kasırgası, ABD’nin birçok eyaletinde etkili olup büyük çapta maddi hasara yol açtı.
10
Abone Ol
Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti’nde etkili olan Isaias Kasırgası, saatte 136 kilometre hızla ABD kıyılarına ulaştı.
11
Abone Ol
ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Carolina eyaletinin güney kıyılarındaki Ocean Isle Beach bölgesine ulaşan kasırganın kategori 1 şiddetinde olduğu belirtildi.
12
Abone Ol
Kasırganın şiddetli yağışlar nedeniyle sel baskınlarına yol açtığı ve şiddetli rüzgarların hasara neden olduğu öğrenildi. Kuzey Carolina'da, Outer Banks takım adaları ile Hatteras Adası’nda yaşayanlara zorunlu tahliye emri verilmişti.
13
Abone Ol
Haber ajanslarının bölgeden geçtiği fotoğraflarda kasırganın oluşturduğu hasarın boyutunun büyüklüğü açıkça görülüyor.
14
Abone Ol
Kasırga yağışlar dolayısıyla sel baskınlarına sebep olmuştu.
15
Abone Ol
Sel baskınlarının yanı sıra meydana gelen şiddetli rüzgar sebebiyle de birçok ağacın evlerin ve arabaların üzerine devrildiği görülüyor.
16
Abone Ol
Yetkililer kasırganın etkilendiği bölgelere ziyaretlerde bulunarak zarar gören vatandaşlara yardım edileceğini açıklayarak hasar tespit çalışmaları yaptı.
17
Abone Ol
Virüsün yaralarını saramadan kasırgayla bir kez daha şok yaşayan ABD'li vatandaşlar şiddetini kaybeden kasırganın ülkeyi daha fazla zarar yol açmadan terk etmesini bekliyor...