Dünün “lastik kız”ı bugünün emlak danışmanı!

90’ların ortasında hafta içi her gün gece yarısı Yasemin Evcim, televizyonda gece jimnastiği yapmaya başlardı. “Lastik kız” diye de anılan Evcim, evlendikten sonra mesleği bıraktı. Şimdilerde Fransa-Türkiye hattında emlak danışmanlığı yapıyor.
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80’lerde “Dirty Dancing” ve “Flashdance” tüm dünyada en çok konuşulan filmlerdendi… Dans edebilmek ve fit bir vücuda sahip olmak dönemin görsel dünyasında önemliydi. Bundan ilham alan Türk sinemacılar da 1989’da başrollerini Yaşar Alptekin ve Yasemin Evcim’in paylaştığı “Lambada Gençlik Fırtınası” yapımını seyirci ile buluşturdu. Evcim, o sıralar aslında başarılı bir artistik jimnastik sporcusuydu.
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Kuzeni Coşkun Evcim’in teşvikiyle dansçıların yer aldığı festivallere ve yarışmalara katılıyordu. Bu sayede de belli bir seviyeye gelmişti. O dönem “lastik kız” diye anılan Evcim, TRT 1’de özel günlerde dans etmeye başladı. Ama asıl ismini duyurması özel televizyonların açılmasıyla oldu ve 91 yılının sonunda “Yasemin’le Gece Jimnastiği” programı başladı. Evcim, programı şöyle anlatıyor: “Birkaç örnek çekim yaptık, baktık güzel oluyor başladık. Müzikleri, kıyafetleri ben seçtim, koreografileri yaptım. O zaman televizyonlarda büyük bütçeler yoktu. Her şeye ben koşturuyordum. Kendim olmayan seçimler bana uygun olmazdı.” Programın tanıtımında dönen Black Machine’in “How Gee” şarkısı ise o dönem Türkiye’deki neredeyse tüm kulüplerde çaldı.
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Âşık olunca televizyonu bıraktı
Modellik, dans ve jimnastikle kariyerini sürdüren Evcim, âşık olunca ise her şeyi bir kenara bıraktı ve 90’ların sonunda işadamı Sabri Yiğit’le evlendi. Ardından Amerika’ya taşındı ve doğum sonrası Türkiye’ye dönerek Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Evcim, ardından eşiyle 2002 yılında Fransa’ya yerleşti ve burada da Sorbonne Üniversitesi’nde Fransızca okudu.
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Evcim “Çocukları hem büyüttüm hem de okudum. Onların dünya insanı olmasını istedim. İlk zamanlar zordu çocuklarla ama insan istedikten sonra her şey mümkün. Okullar bittikten sonra Fransa’da şirket kurduk, kültürel organizasyonlar yaptık. Ardından aile şirketi üst segmente hitap eden evler ve rezidanslar inşa etmeye başlayınca emlak işine geçiş yaptım. Onlara destek olmak için eğitimler aldım ve emlak danışmanı oldum. Çok seviyorum bu işi. Paris, Londra, İstanbul ve Bodrum’da yapıyorum.”
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Nüfus patlamasına neden olmuşum
Nurperi (23) ve Misperi (26) ismindeki kızlarını dünyanın önemli üniversitelerinde okutan 52 yaşındaki Evcim, göz önünde olmak istememe nedeninin kızlarından kaynaklı olduğunu belirtti:
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“Televizyondan sıkılmadım sadece çocuklarımı koruma iç güdüsüyle geri çekildim. Onların tercihlerinin olmadığı bir hayatı onlara yaşatmak istemedim. Kızlarım çok iyi okullarda okudu. Küçük kızım şef olacak. Bizim aile Arnavut’tur, yemeği çok sever. Büyük kızım da Londra’da London School of Economics’te doktora yaptı.”Hayat enerjisinin yüksek olduğunu dile getiren Evcim, insanların kendisine 35 yaşında gösterdiğini söylediğini belirtti: “Doğa ve insan aşkımdan gencim. Zorluklarla mücadele ettim. Hayattaki kırılma noktam kardeşim Evren’imin vefatıdır. Onun için her sabah mutlu uyanıyorum.”
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Evcim, “Şimdi program teklifi gelse kabul eder misiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Şu anki aklımla programı ve filmi daha iyi yapardım. Ama o dönem anne olsaydım, kabul etmezdim. Şimdi baktığımda 90’lar için orijinal bir programmış. O zaman insanlar benimle yatıp kalkıyordu… Uykudan önce yaptığınız her şey aklınızda daha çok kalır, ondan da akıllarında kaldım. Çünkü uykudan önce beni izliyorlardı. Okan Bayülgen ‘Neredesin Yasemin, senin sayende nüfus patlaması yaşandı’ demişti. Ne güzel, o dönem nüfusu yükseltmişim (gülüyor.)”
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Hayatım film olsa trajikomik olurdu
Evcim ayrıca hayatını film yapmak isteyenlerin olduğunu ve teklifler aldığını da belirtti: “Hayatımın film olmasına dair projeler geldi. Ama kız kardeşimin hastalığı olduğundan ilgilenmedim bile... Nasıl bir film olurdu biliyor musun? İçinde her şey olurdu ama en önemlisi trajikomik olurdu. En iyi trajileri anlatan, trajikomedilerdir.” Yaşamını Paris, İstanbul ve Bodrum arasında sürdüren, Keller Williams şirketinde lüks gayri menkul danışmanlığı yapan Evcim, yoga ve pilates ile hâlâ eski günlerdeki kadar dinç ve esnek. Hatta sosyal medya hesaplarından denizde jimnastik yaptığı anları da paylaşıyor ve “Esneme ve kültür fizik hareketleri önemli… Temelde jimnastikteki gibi, sürekli hareket halindeyim. Aldığım her nefes meditasyon gibi” diyor.