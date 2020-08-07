Dünün “lastik kız”ı bugünün emlak danışmanı!

Hayatım film olsa trajikomik olurdu Evcim ayrıca hayatını film yapmak isteyenlerin olduğunu ve teklifler aldığını da belirtti: “Hayatımın film olmasına dair projeler geldi. Ama kız kardeşimin hastalığı olduğundan ilgilenmedim bile... Nasıl bir film olurdu biliyor musun? İçinde her şey olurdu ama en önemlisi trajikomik olurdu. En iyi trajileri anlatan, trajikomedilerdir.” Yaşamını Paris, İstanbul ve Bodrum arasında sürdüren, Keller Williams şirketinde lüks gayri menkul danışmanlığı yapan Evcim, yoga ve pilates ile hâlâ eski günlerdeki kadar dinç ve esnek. Hatta sosyal medya hesaplarından denizde jimnastik yaptığı anları da paylaşıyor ve “Esneme ve kültür fizik hareketleri önemli… Temelde jimnastikteki gibi, sürekli hareket halindeyim. Aldığım her nefes meditasyon gibi” diyor.