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Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı 2023 || Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? İşte dul ve yetim aylığı sorgulama ekranı

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#Dul Ve Yetim Maaşı#Dul Ve Yetim Aylığı#Dul Ve Yetim Maaşı Temmuz 2023
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 11:34

Dul ve yetim aylığı, emekli temmuz zammı ile birlikte merak konusu oldu. Dul ve yetim maaşı ödemeleri, vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına emekli maaşı baz alınarak yatırılıyor. Sigortalının eşinin herhangi bir geliri olmaması durumunda %50 veya %75 oranında dul ve emekli aylığı alabiliyor. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığından aylık alanların alacağı enflasyon farkı yüzde 19.77 oldu. Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023 tablosu bu bağlamda merak ediliyor. Son olarak en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7.500 liraya yükselirken maaşını alt sınırdan vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen dul ve yetim maaşı artmıştı. Peki dul ve yetim maaşı temmuz zammı 2023 ne kadar oldu? İşte, dul ve yetim aylığı sorgulama ekranı...

1/4Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı 2023 || Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı İşte dul ve yetim aylığı sorgulama ekranı

Dul ve yetim aylığı ödemesi, şartları sağlayan vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına ödeniyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken sigortalının çocuğu yoksa ve eşinin herhangi bir sigorta kurumundan geliri gözükmüyorsa bu oran %75’e yükseliyor. Vefat eden kişinin ardından geride kalan kız ve erkek çocukları için SGK tarafından yardım amaçlı ödenen paraya ise yetim aylığı veya diğer bir adıyla ölüm aylığı olarak biliniyor. Çocuklara ödenen hisse oranı ise %25 olabiliyor. Peki, dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? dul ve yetim maaşı temmuz zammı 2023 ile ilgili detaylar...

2/4DUL VE YETİM MAAŞLARI NE KADAR OLDU

DUL VE YETİM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, memur ve emekli maaşı ödemelerine göre zamlanmaktadır. Her yıl emekli ve memur maaşları Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirlendiğinden dul ve yetim aylığı da zamlanmaktadır. Dolayısıyla dul ve yetim aylığı önümüzdeki ay zamlı olarak hesaplara yatırılacak.

Henüz memur ve emeklilerin alacağı zam oranları belli olmadı. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmalarının ardından maaş zamları netlik kazanacak. Haziran ayı verileriyle birlikte toplam enflasyon 17.77 oldu.

Enflasyonun yanı sıra maaşlara refah payı eklemesi yapılacağından emekli maaşları sonra açıklanacak. Dul ve yetim aylığı ödemeleri ise zamma göre belirlenecek.

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3/4DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023 NE KADAR OLACAK

DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023 NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi. Ara zam ile birlikte en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar %75 olurken 5.625 liraya yükseldi.

En düşük emekli maaşı üzerinden yetim (ölüm) aylığı alanların maaşı ise en düşük 1.875 lira oldu. Henüz SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak Temmuz zam oranları belli olmadı. Maaş zamlarına göre dul ve yetim aylığı ödemeleri belirlenecek.

Örneğin en düşük emekli maaşının %30 zamlanması durumunda mevcut maaş 2.250 lira artarak 9.750 lira olacak. %50 hisse oranında dul ve yetim aylığı alanların maaşı 4875 lira olacak. %75 oranında dul aylığı alanların maaşı 7.312 liraya ulaşacak.

4/4DUL VE YETİM AYLIĞI ŞARTLARI NELER

DUL VE YETİM AYLIĞI ŞARTLARI NELER?

Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.

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