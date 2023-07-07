Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı 2023 || Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? İşte dul ve yetim aylığı sorgulama ekranı

DUL VE YETİM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, memur ve emekli maaşı ödemelerine göre zamlanmaktadır. Her yıl emekli ve memur maaşları Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirlendiğinden dul ve yetim aylığı da zamlanmaktadır. Dolayısıyla dul ve yetim aylığı önümüzdeki ay zamlı olarak hesaplara yatırılacak.

Henüz memur ve emeklilerin alacağı zam oranları belli olmadı. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmalarının ardından maaş zamları netlik kazanacak. Haziran ayı verileriyle birlikte toplam enflasyon 17.77 oldu.

Enflasyonun yanı sıra maaşlara refah payı eklemesi yapılacağından emekli maaşları sonra açıklanacak. Dul ve yetim aylığı ödemeleri ise zamma göre belirlenecek.