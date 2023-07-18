DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI? 2023 Temmuz ara zamlı dul ve yetim maaşı tablosu

Temmuz zamlı dul ve yetim maaşı ücreti son gelişmelerle takip ediliyor. Son olarak TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına %19.55 oranında zam yapılacaktı. Ancak ek zam ile beraber emekli maaşlarındaki artış toplam %25 oldu. Emekli ve memur zamlarının kesinleşmesiyle beraber birçok kalem ödemede artışa gidilecek. Dul ve yetim aylığı ödemesini %50 oranında alanlar ise 3.750 lira maaş alıyordu. Çocuğu olmayanlar ise %75 oranında 5.625 lira maaş alabiliyordu. Peki zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, dul ve yetim aylığı maaş tablosu…