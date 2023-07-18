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DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI? 2023 Temmuz ara zamlı dul ve yetim maaşı tablosu

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#Dul Ve Yetim Maaşı#Dul Ve Yetim Aylığı#Zamlı Dul Ve Yetim Maaşı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 10:58

2023 dul ve yetim maaşı temmuz ara zammı ile birlikte artış gösterdi. Emekli zammı sonrası dul ve yetim aylıkları arttı. Emekli zammını içeren torba yasa teklifinin ilk 7 maddesi Meclis’te kabul edildi. Emekli maaşına göre hesaplanan ve vefat eden sigortalının eşi ile çocuklarına ödenen dul ve yetim aylığı da Temmuz ayından itibaren zamlı olarak hesaplara yatacak. Ölüm aylığı olarak da bilinen dul ve yetim maaşından şartları sağlaması durumunda anne ve baba da yararlanabiliyor. Çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklar lise ve dengi eğitim alması halinde 20 yaşına kadar yükseköğrenim eğitimi alması durumunda 25 yaşına kadar yetim maaşı alabiliyor. Peki 2023 Temmuz dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek dul ve yetim aylığı kaç TL?

1/5DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI 2023 Temmuz ara zamlı dul ve yetim maaşı tablosu

Temmuz zamlı dul ve yetim maaşı ücreti son gelişmelerle takip ediliyor. Son olarak TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına %19.55 oranında zam yapılacaktı. Ancak ek zam ile beraber emekli maaşlarındaki artış toplam %25 oldu. Emekli ve memur zamlarının kesinleşmesiyle beraber birçok kalem ödemede artışa gidilecek. Dul ve yetim aylığı ödemesini %50 oranında alanlar ise 3.750 lira maaş alıyordu. Çocuğu olmayanlar ise %75 oranında 5.625 lira maaş alabiliyordu. Peki zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, dul ve yetim aylığı maaş tablosu…

2/52023 TEMMUZ DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL

2023 TEMMUZ DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Dul ve yetim aylığı, emekli maaş zammının ardından arttı. Ara zam ile birlikte en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar %75 olurken 5.625 liraya yükseldi. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira olacak.

3/5DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI 2023 Temmuz ara zamlı dul ve yetim maaşı tablosu

Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

4/5DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI 2023 Temmuz ara zamlı dul ve yetim maaşı tablosu

Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

5/5DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI 2023 Temmuz ara zamlı dul ve yetim maaşı tablosu
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