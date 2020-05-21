Duha namazı nedir, nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat kılınır?
Bayram namazına ilişkin değerlendirmede bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, vatandaşları duha namazına yönlendirdi. Sayar, 'Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz, bayram namazı vaktinde evlerinde Allah rızası için 'duha namazı' kılınması. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar' dedi. Bu açıklama ardından duha namazının kılınışıyla ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, bayram namazı yerine önerilen duha namazı nedir, nasıl kılnır? Duha namazı kaç rekat kılınır?
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Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala Diyanet'ten duha namazı önerisi geldi. Bayramda Corona virüsü önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanacak olması nedeniyle bayram namazının evlerde kılınıp kılınamayacağı merak konusu olmuştu. Normal şartlarda 24 Mayıs'ta camilerde kılınacak olan bayram namazı yerine duha namazı tavsiyesi yapıldı. İşte Diyanet'in duha namazı açıklaması ve duha namazının kılınışyla ilgili detaylı bilgi...
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DİYANET’TEN DUHA NAMAZI AÇIKLAMASI
Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bayram namazı ile ilgili görüşünü de açıklayan Zeki Sayar, Hz. Peygamberin uygulamasına bakıldığında bayram namazına çok önem verdiğini anlatarak, "Peygamber Efendimiz bayramda çocukların, gençlerin, hanımların bayram namazına iştirakini istemiş ve bunu temin etmiş ve bayram namazları daha çok sahrada 'namazgah' dediğimiz yerlerde kılınmış, Hazreti Peygamber’den bugüne de fiili uygulama bayram namazlarının Cuma namazlarında olduğu gibi hep cemaatle kılınmasıdır" dedi.
Hanefi mezhebine göre Cuma namazında aranan şartların bayram namazı için de söz konusu olduğuna işaret eden Sayar, "Yani Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir, mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir.
Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz bayram günü erkenden kalkmalarıdır.Sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak, tekbir, tehlil getirerek, zikir fikir yaparak beklerler. Sonra bizim kerahat vakti dediğimiz yani bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. 'Kuşluk duha namazı' zaten her zaman kılınan bir namazdır, yani nafile namazlardan birisidir. Onu kılabilirler, dua ederler, bunu tavsiye ediyoruz. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" diye konuştu.
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Duha namazı nedir ve ne zaman kılınır?
İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)
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Duha namazı kaç rekat kılınır?
Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).