Duha namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet bilgileri

İşrak veya duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Hadis kaynaklarında kılınması teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83).



En az iki rekât olarak kılınabileceği konusunda da görüşler vardır.



Bu namazı; iki rekâtta bir selam vermek suretiyle kılmanın daha sevap olduğu kaynaklarda yer almaktadır.



Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).



