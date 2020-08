Duha namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet bilgileri

Besmele çekilerek duha namazına şöyle niyet edilir:



“Niyet ettim Allah’ım senin rızan için duha namazını kılmaya.”



Sonra tekbir alınır ve eller erkeklerde göbek hizasına, kadınlarda ise göğüs hizasına bağlanır.



1. Rekat

- Sübhaneke,



- Euzü besmele,



- Fatiha Suresi,



- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,



- Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),



- Peşpeşe 2 secde (Her secdede 3'er defa, "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ").



2. Rekat

- Besmele,



- Fatiha Suresi,



- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,



- Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),



- 2 defa Secde (Her secdede 3'er defa "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ"),



- Tahiyyata oturulur. Ettehiyyatü, salli ve bârik duaları okunarak önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir.



- Selam verilirken; "esselamü aleyküm ve rahmetullah" denilir.



Not: Kaç rekat duha namazı kılınacaksa, belirtildiği şekilde ikişer rekat olarak kılınabilir.