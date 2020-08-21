Duha namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet bilgileri
Duha namazı, camilerde cemaatle birlikte kılınamayan namazlar dolayısıyla gündemde yer alıyor. Kuşluk namazı ve işrak namazı olarak da bilinen Duha namazı, dört, sekiz ve 12 rekat olarak kılınabiliyor. Bazı kaynaklarda ise 2 kerat olarak kılınabileceği yönünde de görüşler yer almaktadır. Peki, Duha namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte, o detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşrak veya duhâ (kuşluk) namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır.
Duha namazının kılınışı ve fazileti şu şekildedir;
2
Abone Ol
İşrak veya duha (kuşluk) namazı ne zaman kılınır?
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimlerinde, güneşin doğuş saati bilgisi yer almaktadır.
İşrak veya duha (kuşluk) namazının fazileti nedir?
Bir kutsî hadiste bu namazın faziletine işaretle Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ey Âdemoğlu! Gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)
3
Abone Ol
İşrak veya duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır?
Hadis kaynaklarında kılınması teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83).
En az iki rekât olarak kılınabileceği konusunda da görüşler vardır.
Bu namazı; iki rekâtta bir selam vermek suretiyle kılmanın daha sevap olduğu kaynaklarda yer almaktadır.
Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).
4
Abone Ol
Besmele çekilerek duha namazına şöyle niyet edilir:
“Niyet ettim Allah’ım senin rızan için duha namazını kılmaya.”
Sonra tekbir alınır ve eller erkeklerde göbek hizasına, kadınlarda ise göğüs hizasına bağlanır.
1. Rekat - Sübhaneke,
- Euzü besmele,
- Fatiha Suresi,
- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,