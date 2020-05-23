Duha namaz kılınışıyla ilgili bilgiler: Bayram namazı yerine Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat?
Duha (kuşluk)namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat? Virüs nedeniyle bayram namazını cemaatle birlikte kılamayacak olan vatandaşlar, bu soruya yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, isteyenin evinde bayram namazı ya da nafile niyetiyle iki veya dört rekatlık kuşluk namazı kılabileceğini açıkladı. Duha namazının en az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir.Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk)namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir. Peki, 2 rekat duha namazı nasıl kılınır? İşte bayram namazı yerine önerilen duha namazının kılınışıyla ilgili bilgiler...
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Duha (kuşluk) namazı kılınışıyla ilgili bilgiler Ramazan Bayramı'nın ilk gününün başlamasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Diyanet İşleri tarafından bayram namazı yerine kuşluk namazı yani diğer adıyla duha namazı kılınması tavsiye edilmişti. Peki, Bayram namazı yerine Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat? İşte 2 rekatlık duha namazının kılınışyla ilgili detaylı bilgi...
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İşrak veya duhâ (kuşluk) namazları ne zaman ve kaç rekat kılınır?
İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur:
“Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).
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2 Rekat Duha namazı nasıl kılınır?
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Kuşluk (Duhâ) Namazı kılmaya" diye niyet ederiz."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Subhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
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DİYANET’TEN DUHA NAMAZI AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, mübarek Ramazan ayının son gününde olunduğunu hatırlatarak, "Rahmet mevsimiyle vedalaşmanın hüznünü yaşıyoruz" dedi.
Yarın ise Ramazan Bayramı olduğunu ve bayramların müminler için sevincin, coşkunun, muhabbetin en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu belirten Erbaş, şunları ifade etti:"Şüphesiz bu heyecanın başlangıç vakti de bayram namazıdır. Ancak hepimizin bildiği gibi bir salgın sebebiyle zor ve çok hassas zamanlardan geçmekteyiz. Bu sebeple üzülerek ifade etmeliyim ki; camilerimizde bayram namazı kılamayacağız. Çünkü yüce dinimiz İslam'a göre insan hayatı ve sağlığı her şeyden daha önemli ve daha önceliklidir. Ancak camilerimizden uzak kalmanın hüznünü bir nebze azaltmak maksadıyla, bayramın ilk gününde her ilimizin kendi bayram namazı vaktinde, minarelerimizden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler yükselecektir. Bayramın gerçek manasını anlamaya, yüreklerimizi aynı duyguda buluşturmaya ve beraberce daha güzel bir hayat inşa etmeye dair Ankara'da bayram hutbesi irad edeceğim inşallah. Dolayısıyla mevcut şartlarda bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşayabilmek için evlerimizde aile fertlerimiz ve özellikle çocuklarımızla beraber tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi tüm hazırlıklarımızı yapalım. Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım. Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 6'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim. Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle beraber en iyi şekilde istifade edelim. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, bu bayramın hüzünlü gönüllerin sevince dönüşmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."