Â ÃœnlÃ¼ bir iÃ§ giyim firmasÄ±nÄ±n da kurucusu olan Ã¼nlÃ¼ giriÅŸimci ikinci evliliÄŸini gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Instagram, Backgrid UKÂ
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Ä°stiridyenin de yer aldÄ±ÄŸÄ± zengin bir sofrada sunulan yiyeceklerle konuklarÄ±n aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende gelinin kÃ¶peklerinden birine de smokin giydirildi.
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49 yaÅŸÄ±ndaki Ä°skoÃ§ giriÅŸimci ve parlamenter Michelle Mone, geÃ§en hafta sonu milyarder iÅŸ insanÄ± Doug Barrowman ile ikinci evliliÄŸini gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
3
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Barones unvanÄ± da taÅŸÄ±yan Mone ile Barrowman'Ä±n gÃ¶steriÅŸli evlilik tÃ¶reni Isle of Man'de yapÄ±ldÄ±. Kutlamalar, Ã§iftin konuklarÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel bir yemekle baÅŸladÄ±.
4
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MasalarÄ±n Ã§iÃ§eklerle sÃ¼slendiÄŸi yemekte istiridye dahil zengin bir menÃ¼ yer aldÄ±. Mone, kÃ¶peklerinden birine de smokin giydirdi. Rusty adlÄ± bu kÃ¶peÄŸinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ± Michelle Mone.Â
5
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Michelle Mone, tÃ¶rende Suzanne Neville imzalÄ± bir gelinlik giydi. TÃ¶renden Ã¶nce Ã§ekilen Ã§ok sayÄ±da fotoÄŸrafÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
6
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Mone, balayÄ±na giderken Ã§ekilen videolarÄ±na da Instagram sayfasÄ±nda yer verdi. O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Michelle Mone'un kÃ¶pekleri de yer aldÄ±.
7
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Michelle Mone ile Doug Barrowman'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Covid 19 salgÄ±nÄ± nedeniyle Ã¼Ã§ kez ertelenmiÅŸti. Sonunda da kÄ±sÄ±tlamalar eÅŸliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â
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Bu arada Doug Barrowman'Ä±n yeni eÅŸine dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak 80 bin sterlin deÄŸerinde bir at hediye ettiÄŸi de basÄ±na yansÄ±dÄ±.Â
9
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Michelle Mone, eski kocasÄ±yla birlikte Ã¼nlÃ¼ bir iÃ§giyim firmasÄ±nÄ± kurmuÅŸtu. Fakat evlilik bitince o da ÅŸirketten ayrÄ±ldÄ±. Mone ile hala soyadÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi Michael Mone'un 1989 ile 2011 arasÄ±nda sÃ¼ren evliliÄŸinden Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya geldi.Â Â