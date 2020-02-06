Düğünün detayları belli oldu! Kişi başı 1700 TL ödeyecekler

HAMİLE DEĞİLİM



Çok zayıftım, biraz kilo alayım istedim. Bebek yok şu anda da öyle bir isteğimiz yok. Leon’umuz var zaten. Dinç de çok güzel bir abi oldu. Benim için çok önemliydi. Yeniden bir aile kurulduğu vakit onun da ruh sağlı çok önemli. Benjamin’le de böyle bir problemimiz olmadı o da çok anlayışlı bu konuda. Biz zaten Benjamin’le güzel bir ritim tutturduk darısı herkesin başına.