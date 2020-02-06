Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 12:53,
Düğünün detayları belli oldu! Kişi başı 1700 TL ödeyecekler
Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evlilik hazırlıklarına başladı. Çift mayıs ayında Fransa, Marsilya’da nikah masasına oturacak. Ataizi düğünüyle ilgili detayları ilk kez açıkladı.
Hande Ataizi aradığı aşkı kendisinden 21 yaş küçük oyuncu Dinç Aydoğdu’da buldu. Çiftin birlikteliği hızla nikah masasına doğru ilerledi. Mayıs ayında gerçekleşecek muhteşem düğünün detayları ortaya çıktı.
KERAMET GELİNLİKTE DEĞİL!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuşan Ataizi, ‘Biz yurtdışında evlenmeye karar verdik. Bir yemek daveti vereceğiz imzalarımızı atacağız. Çok büyük bir şey olmayacak.
Dinç ile birlikte karar verdik. Eğer o daha farklı bir şey isteseydi ben de kesinlikle saygı duyardım, biraz daha birbirimize yaklaşırdık. Yine gelinlik giyeceğim, çok büyük bir düğün olmayacak. Keramet gelinlikte değil veya düğünde değil. Ne kadar güzel hayal edip de şaşalı düğünler de olsa o iki kişinin hayat yolunda çok arkadaşça isteyerek devam etmesi önemli…
HAMİLE DEĞİLİM
Çok zayıftım, biraz kilo alayım istedim. Bebek yok şu anda da öyle bir isteğimiz yok. Leon’umuz var zaten. Dinç de çok güzel bir abi oldu. Benim için çok önemliydi. Yeniden bir aile kurulduğu vakit onun da ruh sağlı çok önemli. Benjamin’le de böyle bir problemimiz olmadı o da çok anlayışlı bu konuda. Biz zaten Benjamin’le güzel bir ritim tutturduk darısı herkesin başına.
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