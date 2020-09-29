Magazin Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 12:19 | 29 Eylül 2020 - 12:22

Düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük! Tuğçe Özbudak ve Melikhan Kılıçarslan evlendi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…



Derleyen: Onur KARADEMİR