Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kaldırıldı mı? Düğünler nasıl olacak? İşte kademeli normalleşmede düğünler hakkında bilgi

Genelgede, yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son verileceği, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı bilgisine de yer verildi.



15 Haziran itibarıyla kalkan bazı kısıtlamalar ile kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı.



Haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.



