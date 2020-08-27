Düğünler yasaklandı mı? Son dakika düğünlere bir ilde daha kısıtlama geldi: İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünler için alınan karar

Düğünlere yönelik kısıtlama sürerken, son dakika açıklamaya göre, düğünlere kısıtlama getirilen illere yenisi eklendi. Niğde'de sünnet düğünü, kına gecesi, nişan, mevlit gibi etkinliklerin yasaklanmasına, yapılacak düğün ve nikahların en fazla 2 saat içinde tamamlanmasına karar verdi.Düğünlerin yasaklanıp yasaklanmadığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda, bir çok ilde düğün saatlerinde kısıtlamaya gidilmişti. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat 'ta yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak. Sünnet, kına, nişan gibi organizasyonlara ise 26 Ağustos Çarşamba gününden itibaren müsaade edilmeyeceği bildirildi. İşte konu ile ilgili detaylar...