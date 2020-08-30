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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Ağustos 2020 - 23:40 | 

Düğünler yasaklandı mı? İşte düğün kısıtlaması olan iller!

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu. Bu gelişmeler olurken, yüzlerce insanın katılım sağladığı düğünler için de bazı kısıtlama kararları alındı. Peki, düğünler nerelerde kısıtlandı?

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İstanbul Valiliği, pazartesi gününden itibaren kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini bildirdi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı bazı iller için de kısıtlama kararı aldı. İşte, o kısıtlama kararı alınan iller...

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İçişleri Bakanlığı, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere yarından itibaren müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye göre, söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahlar, en fazla 1 saat içinde tamamlanacak.

Belirlenen illerde düğün salonlarında dans ve oyuna izin verilmeyecek, sandalye ve koltuk düzeni dans ve oyun alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak.

Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak.

Söz konusu 14 ilde her nikah merasiminde en az bir kamu görevlisi (kolluk, zabıta vb.) bulunacak ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

3PARA CEZASI VERİLECEK
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PARA CEZASI VERİLECEK

Ülke genelinde ise kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak 26 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanılacak.

Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

4İSTANBULDA KISITLAMA
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İSTANBUL'DA KISITLAMA

İstanbul Valiliği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazartesi günü saat 08.00'den itibaren tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nce yapılan "İstanbul’da Düğünlere Yönelik Salgın Tedbirleri" açıklamasında, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve yayılımını engellemek amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kentte birçok tedbir kararı uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın 25.08.2020 tarihli ve E.13677 sayılı Genelgesi çerçevesinde, toplum sağlığını korumak için nişan, düğün ve nikah merasimlerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunca aşağıdaki ilave tedbirler alınmıştır." ifadelerine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi, düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3’ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulması, düğün ve nikahlarda yemek verilmesi de dahil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmaması, düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmemesi, gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikah merasimlerine katılımına izin verilmemesi, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikahlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesinin sağlanması ve alınan önlemlerin denetlenmesi, yukarıda belirtilen düzenlemelerin 31.08.2020 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren geçerli olması kararlaştırılmıştır."

Tedbirlere uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı bildirilen açıklamada, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlemin başlatılacağı kaydedildi.

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