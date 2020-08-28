Düğünler yasaklandı mı? Düğün yasakları hangi illerde var? O ilin düğünlerinde gelin ve damat dışında kimse oynamayacak

Düğünlere yönelik kısıtlama sürerken, son dakika açıklamaya göre, düğünlere kısıtlama getirilen illere yenileri ekleniyor. Niğde'de sünnet düğünü, kına gecesi, nişan, mevlit gibi etkinliklerin yasaklanmasına, yapılacak düğün ve nikahların en fazla 2 saat içinde tamamlanmasına karar verdi. Öte yandan Aydın'dan bir kısıtlama kararı da Aydın'dan geldi. Düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda, köy, sokak ve düğün salonlarında yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde geleneksel (keşkekli) düğün saatinin 12.00-14.00, diğerlerinin 20.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına, gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına karar verildi.



Düğünlerin yasaklanıp yasaklanmadığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda, bir çok ilde düğün saatlerinde kısıtlamaya gidilmişti. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat 'ta yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak. Sünnet, kına, nişan gibi organizasyonlara ise 26 Ağustos Çarşamba gününden itibaren müsaade edilmeyeceği bildirildi. İşte konu ile ilgili detaylar...