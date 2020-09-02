Düğünler yasaklanacak mı? Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama! İşte düğün kısıtlaması getirilen iller
Düğünler yasaklanacak mı? Koronavirüs salgını devam ederken, düğünlerle ilgili son durum gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde 14 ilde valiliklerin verdiği kararlar doğrultusunda düğünlerde kısıtlamaya gidilmiş, bazı il ve ilçelerde kına, nişan, yemekli düğünler yasaklanmıştı. Bilim Kurulu toplantısının ardından son dakika açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun düğünlerin yasaklanması konusunda değerlendirme yaptığını, nikah tarzında olması konusunda önerilerin ele alındığını söyledi. işte, düğün kısıtlaması olan iller ve Bakan Koca'nın yaptığı son dakika açıklamalar.
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Düğünlere yönelik kısıtlama sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar geldi. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca "nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi oldu." dedi. Diğer yandan düğün kısıtlamaları getirilen illere yenileri eklendi. İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurmuştu. İşte, düğün kısıtlaması getirilen iller ve son dakika gelişmeler.
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DÜĞÜNLER YASAKLANACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Bakan Koca, açıklamasında düğünlerle ilgili şunları söyledi;
"Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi.
Birtakım düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok. Düğünlerle ilgili organizasyonun nikah tarzında olması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi oldu."
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HANGİ İLLERDE DÜĞÜNLER KISITLANMIŞTI?
Genelgede, yine daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.
Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılması durdurulacak. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecek.
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AYDIN'DA OYUN YASAĞI
Aydın'da düğünlere saat kısıtlaması getirilirken, davetlilerin oynaması yasaklandı.
Aydın'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerde gelin ve damadın dışında kimsenin oynamasına izin verilmeyecek.
Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
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"Düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda, köy, sokak ve düğün salonlarında yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde geleneksel (keşkekli) düğün saatinin 12.00-14.00, diğerlerinin 20.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına, gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına, düğünlere katılan kişilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesine ve saklanmasına, düğün ve nişan süresince denetim ekiplerinden bir görevlinin (polis veya jandarma) düğün sonuna kadar düğünde gözlemci olarak bulunmasının sağlanmasına, düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü vb. dışındaki her türlü toplu organizasyonlar için kaymakamlıklardan izin alınmasına karar verilmiştir."
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere Pazartesi gününden itibaren müsade edilmeyeceğini duyurdu. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) Pazartesi gününden itibaren yapılmayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek"Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve yayılımını engellemek amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilimizde birçok tedbir kararı uygulanmaktadır.
İçişleri Bakanlığımızın 25.08.2020 tarihli ve E.13677 sayılı Genelgesi çerçevesinde, toplum sağlığını korumak için nişan, düğün ve nikah merasimlerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunca aşağıdaki ilave tedbirler alınmıştır.
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1- Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi,
2- Düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3’ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulması,
3- Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmaması,
4- Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmemesi,
5- Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmemesi,
6- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikâhlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesinin sağlanması ve alınan önlemlerin denetlenmesi,
7- Yukarıda belirtilen düzenlemelerin 31.08.2020 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren geçerli olması kararlaştırılmıştır.
Tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlem başlatılacaktır."