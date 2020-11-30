Düğünler yasaklanacak mı? Düğün salonları kapatılacak mı? İşte ayrıntılar
Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayıları artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararlar kapsamında, düğün salonlarının akıbeti merak ediliyor. Peki, düğünler yasaklanacak mı? Düğün salonları kapatılacak mı?
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulanması ve büyükşehirlere seyahat kısıtlaması gibi yeni önlemler bekleniyor. Öte yandan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına üç saatlik sokak izni de kısalabileceği yönünde bilgiler var. Tüm bunlar olurken, düğün salonlarının durumu sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü "Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" açıklamasının ardından bugün Beştepe'de toplanacak kabinenin ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak.
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Düğün salonları ve düğün organizasyonları için henüz bir kısıtlama söz konusu değil. Bu akşamki toplantının ardından yeni kararlar gündeme gelirse haberimizde yer vereceğiz.