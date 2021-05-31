Düğünler serbest olacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? İşte düğün salonlarında son durum
Binlerce genç çiftin gözü düğünler ve düğün salonları için verilecek serbestlik haberinde. Bir süredir kapalı olan düğün salonları ile kısıtlama olan düğünler için ne zaman bir normalleşme başlayacağı, düğün yapacak çiftlerin yanı sıra aileleri tarafından da merakla bekleniyor. Peki, düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 31 Mayıs'ta toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgını ile ilgili alınacak yeni önlemlere ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamada düğünlere ilişkin de bir beklenti bulunuyor. İşte, düğünlerde serbestlikte son durum...
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Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi kararı alındı.
Dolayısı ile düğün salonlarının 1 Haziran sonrası açılması bekleniyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması ön görülüyor.
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1 HAZİRAN SONRASI NELER OLACAK?
-Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.
-Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.
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-Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.
-Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.