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Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 10:03,

Düğünler olacak mı? Düğünler nasıl olacak?

Virüsten korunma önlemleri dolayısıyla ertelenen düğünler için yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Düğünler olacak mı sorusuna bir süredir yanıt arayan hazırlık aşamasındaki birçok vatandaş, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyordu. Bazı çözümlerin konuşulduğu düğünler için esneklik sağlanması bekleniyor. Peki, son gelişmelere göre düğünler nasıl yapılabilecek? İşte, o konunun detayları

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Hazırlık aşamasında olan pek çok çiftin gündeminde yer alan 'Düğünler ne zaman ve nasıl olacak?' sorusu,internet aracılığıyla yankılanmaya devam ediyor. Yakın temasın çok fazla olması nedeniyle henüz net bir karara varılamayan düğünler hususunda bazı çözümler gündemde yer alıyor. Peki, düğünler nasıl olacak?İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, düğün sezonunun yaklaştığına dikkat çekti ve sosyal mesafe şartıyla kır bahçesinde düğünler için esnetmeye gidilebileceğini açıkladı.

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Düğün sektörünün 415 ayrı meslek dalından hizmet aldığını belirten Palandöken, “İş yapamadığı için ödemeleri nedeniyle kara listeye girecek esnafa da nakit para desteği sağlanmasını istiyoruz. Bu konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ileterek bir çözüm getirilmesini istedik” dedi. (Erdinç ÇELİKKAN)

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Hürriyet Bilim Kurulu üyesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı PROF. DR. ZAFER KURUGÖL, bir vatandaşın 'Bu süreç ne zamana kadar devam edecek? Temmuz başında düğünüm var, ertelemem gerekir mi?' sorusuna cevap verdi.

Prof. Dr. Zafer Kurugol'ün açıklamaları şu şekilde;

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Bunu kesin olarak söylemek zor. Viral solunum yolu enfeksiyonları genelde yazın azalır ama bunun COVID-19 için geçerli olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Unutmayalım, 1918-19 yıllarında 50 milyon kişiyi öldüren ‘İspanyol Gribi’ ağustosta başlamıştı. Hepimiz heyecanla bu salgının sona ermesini bekliyoruz. Getirilen kısıtlamalar ve halkımızın özverisiyle büyük bir başarı elde ettik. Ancak temkinli davranmaya devam etmeli ve kısıtlamaları kaldırmayı acele etmeden bilimsel gerçeklere göre yapmalıyız. Yoksa birinciden çok daha büyük bir ikinci dalga olma ihtimali var. Örneğin Singapur önlemleri hızla gevşetince vaka sayıları 10’lardan bir anda binlerin üstüne çıktı. “İyileşen vaka sayısı, yeni vakadan fazlaysa düzelme başlamıştır” diye bir kavram ortaya atıldı.

Bu kısmen doğru olsa da iyileşen vaka sayısını saptama yöntemi önemli. Hastaneden taburcu olan her vaka iyileşmiş olarak kabul ediliyor, genellikle tekrar test yapılmıyor. Oysa Japonya ve Singapur gibi ülkeler semptomlar düzeldikten 14 gün sonra negatif çıkan vakayı iyileşmiş vaka olarak bildiriyor. “Salgın kontrol altına alındı” demek için en az 14 gün iyileşen vaka sayısının yeni vakadan fazla olması gerekir. Şu anda filyasyon esnasında pozitif hastanın etrafındaki semptomu olmayanlardan örnek alınıyor. Hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin pozitiflik oranına bakarak ve haftada bir bu oranın azalmasını değerlendirerek karar vermek daha doğru bir yöntem olacaktır. Hiçbir hastalık belirtisi olmayanlar kişilerde pozitiflik oranı yüzde 5’in altına düşmüşse salgın tamamen bitmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla şu an temmuz ayında düğün yapmanın çok olanaklı olduğunu düşünmüyorum. Ertelemek daha iyi olacaktır.

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