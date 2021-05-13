Gündem Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 - 20:11 | 13 Mayıs 2021 - 20:11

Düğünler ne zaman yapılacak? Nikahlar ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler

Kısmı kapanma önlemleri çerçevesinde alınan önlemlerden biri de düğünlere yönelikti. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre düğün ve nikah gibi faaliyetlere geçici bir süre ara verilmişti. Gözler bu kısıtlamaların kalkacağı tarihte. Ancak düğünlerin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Peki, düğünler ne zaman yapılacak? Nikahlar ne zaman açılacak?