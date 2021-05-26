Düğünler ne zaman yapılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra başlayacak mı? Tüm gözler o tarihte!
Düğün yasakları evlilik hazırlığında olan çifler başta olmak üzere, düğün salonu işletmecileri tardından da son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs- 1 Haziran arasında geçerli olan kademeli normalleşme döneminde düğün iptali yapanlar, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek açıklamalara odaklandı. Daha önce olduğu gibi yeni normalleşme takviminde, düğünlerin belli misafir sayısı ve mesafe kuralı ile açılması ön görülüyor. Peki, düğünler ne zaman yapılacak ve 1 Haziran'dan sonra başlayacak mı? İşte, düğün salonları ile ilgili merak edilen bilgiler.
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Düğün salonları ne zaman açılacak sorusu gündemde yer alan konulardan konu. Koronavirüs nedeniyle düğünlerini erteleyen çiftler Beştepe'den yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelgeye göre 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme döneminin devam edeceği açıklanmıştı. Genelgede bu tarihe kadar da düğünlere izin verilmeyeceği bildirildi. Düğün yasaklarının kaldırılacağı tarih için de beklentiler 1 Haziran'a yöneldi. Ancak konuyla ilgili açıklama henüz yapılmadı. Düğünlerin durumuyla ilgili Kabine Toplantısı'nın ardından karar çıkması bekleniyor.
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DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi kararı alındı.
Dolayısı ile düğün salonlarının 1 Haziran sonrası açılması bekleniyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması ön görülüyor.
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1 HAZİRAN SONRASI NELER OLACAK?
1 Haziran'dan sonra ise vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme adımlarının atılması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması da planlanıyor.
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Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.
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Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.
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Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.