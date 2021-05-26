Gündem Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 - 22:28 | 26 Mayıs 2021 - 22:28

Düğünler ne zaman yapılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra başlayacak mı? Tüm gözler o tarihte!

Düğün yasakları evlilik hazırlığında olan çifler başta olmak üzere, düğün salonu işletmecileri tardından da son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs- 1 Haziran arasında geçerli olan kademeli normalleşme döneminde düğün iptali yapanlar, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek açıklamalara odaklandı. Daha önce olduğu gibi yeni normalleşme takviminde, düğünlerin belli misafir sayısı ve mesafe kuralı ile açılması ön görülüyor. Peki, düğünler ne zaman yapılacak ve 1 Haziran'dan sonra başlayacak mı? İşte, düğün salonları ile ilgili merak edilen bilgiler.