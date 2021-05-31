Gündem Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 - 17:25 | 31 Mayıs 2021 - 17:25

Düğünler ne zaman yapılacak.. Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı.. Gözler 1 Haziran kararlarında

Düğünler ile ilgili gelişmeler bir çok çift tarafından merak ediliyor. Bir süredir kapalı olan düğün salonları ile kısıtlama olan düğünler için ne zaman bir normalleşme başlayacağı, düğün yapacak çiftlerin yanı sıra aileleri tarafından da merakla bekleniyor. Peki, düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?