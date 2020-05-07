Düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?
Koronavirüs salgınıyla kapanan AVM’ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada normalleşme sürecine ilişkin bilgi verdi. Pek çok vatandaş da düğünler için getirilen kısıtlamanın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?
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Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce can alan Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Pek çok alanda normalleşme adımları için planlar belli olurken, yeniden faaliyete başlayacak işletmeler hakkında da durumlar netleşmeye başladı. Sosyal mesafe kuralı kapsamında bir süredir kapalı olan düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Mart ayından bu yana düğünlerini erteleyen vatandaşlar ve yaz mevsiminde düğün planlayanlar, konuya dair ayrıntıları merak ediyor. İşte, 'Düğünler ne zaman serbest olacak?' sorusunun yanıtı...
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Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK’da normalleşme süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan 4 aşamalı eylem planı gündeme geldi.
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Üçüncü aşama 1 Eylül’den başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek. 31 Aralık 2020’de kamu tam kapasite olarak çalışacak fakat bazı toplantılar telekonferans ile yapılmaya devam edecek. Okullar açılacak fakat öğrenci ve öğretmenler bazı tedbirlerle okula gidecek. Hijyen kurallarına dikkat edilecek.
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Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek.
Söz konusu yerlerde faaliyetlerin ne zaman tekrar başlayacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe ve resmi açıklamalar yapıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.