Düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce can alan Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Pek çok alanda normalleşme adımları için planlar belli olurken, yeniden faaliyete başlayacak işletmeler hakkında da durumlar netleşmeye başladı. Sosyal mesafe kuralı kapsamında bir süredir kapalı olan düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Mart ayından bu yana düğünlerini erteleyen vatandaşlar ve yaz mevsiminde düğün planlayanlar, konuya dair ayrıntıları merak ediyor. İşte, 'Düğünler ne zaman serbest olacak?' sorusunun yanıtı...