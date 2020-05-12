Düğünler ne zaman başlayacak ve serbest olacak mı? Düğün salonlarıyla ilgili genelge yayınlandı mı?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK? Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz hafta yapılan MYK’da normalleşme süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan 4 aşamalı eylem planı gündeme geldi.



Üçüncü aşama 1 Eylül’den başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek. 31 Aralık 2020’de kamu tam kapasite olarak çalışacak fakat bazı toplantılar telekonferans ile yapılmaya devam edecek. Okullar açılacak fakat öğrenci ve öğretmenler bazı tedbirlerle okula gidecek. Hijyen kurallarına dikkat edilecek.



Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek.Söz konusu yerlerde faaliyetlerin ne zaman tekrar başlayacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe ve resmi açıklamalar yapıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.