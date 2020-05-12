Düğünler ne zaman başlayacak ve serbest olacak mı? Düğün salonlarıyla ilgili genelge yayınlandı mı?
Normalleşme takviminin kademeleri olarak uygulanmasıyla beraber, düğün salonlarının açılacağı tarihe gözler çevrildi. 11 Mart'ta ilk corona virüs vakasının görülmesinin ardından birçok işletme kapatılmıştı. Bu işletmelerden biri de toplu alanlardan olan düğün salonları olmuştu. Bir çok dükkanın açılmasının ardından, düğün iptali yapan çiftler düğün salonları ile ilgili yapılacak açıklamalara odaklandı. Peki, Düğünler ne zaman başlayacak ve serbest olacak? Düğün salonlarıyla ilgili genelge yayınlandı mı? İşte, o konuyla ilgili bazı bilgiler..
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Düğünler başlayacak mı? sorusu, binlerce çiftin araştırmalarında yer alıyor. Corona virüsü önlemleri yavaş yavaş hafifleme başlamasıyla birlikte, bu yaz düğün salonları açılacak mı? konusu da başlıca gündeme gelen konulardan oldu. 'Düğünler olacak mı, ne zaman yapılabilecek?' İşte, düğün salonlarının açılışı ile ilgili ayrıntılar.
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DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK?
Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz hafta yapılan MYK’da normalleşme süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan 4 aşamalı eylem planı gündeme geldi.
Üçüncü aşama 1 Eylül’den başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek. 31 Aralık 2020’de kamu tam kapasite olarak çalışacak fakat bazı toplantılar telekonferans ile yapılmaya devam edecek. Okullar açılacak fakat öğrenci ve öğretmenler bazı tedbirlerle okula gidecek. Hijyen kurallarına dikkat edilecek.
Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek.Söz konusu yerlerde faaliyetlerin ne zaman tekrar başlayacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe ve resmi açıklamalar yapıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.
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DÜĞÜNLERDE SOSYAL MESAFE TEDBİRLERİ
Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, yasağın kalkmasının ardından gerçekleştirilecek düğünler için solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını üyeleriyle paylaştı. Salon işletmecileri, Corona Virüse yönelik tedbir kapsamında salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almayı planladı. Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10'ar kişilik masalar, pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun yer alacağı düğün, nişan gibi özel etkinlikler yapılacak.
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MASKE VE HİJYEN ŞARTI
İşletmecilerin planına göre, her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak. İşletmecilerin aldığı önlemler kapsamında salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Düğünde konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda Corona Virüse karşı etkili hijyen maddeleri yer alacak. Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde salon çalışanları hijyen kurallarına titizlikle uyacak. Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar, düğün salonunda görev yapamayacak. Salonlarda havalandırma sistemi ile içerideki hava değişimi sağlanacak.
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SOSYAL MESAFE ÇUBUĞUYLA HALAY
Düğünlerin olmazsa olmazı arasında yer alan oyun pisti eğlenceleri için de sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Davetlilerin birbirinin elinden tutarak gerçekleştirdiği halay ya da horona, pandemi sürecinde ara verilecek. Salon işletmecileri halay, horon oynamak isteyen konuklar için farklı bir uygulama sunacak. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar hazırlayan işletmeciler, halay ya da horon müziği çaldığında bu çubukları konuklarına verecek. Halay çekmek isteyenler çubukların ucundan tutup, sosyal mesafeye uyarak eğlencelerini sürdürecek.