Düğünler ne zaman başlayacak ve kaç saat olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran detayı

Düğün salonları ne zaman açılacak ve düğünler ne zaman serbest olacak sorusunun yanıtını bekleyen milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelgeye göre 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme döneminin devam edeceği açıklanmıştı. Genelgede bu tarihe kadar da düğünlere izin verilmeyeceği bildirildi. Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken, Sağlık Bakanlığı tarafından nihai, kararın verilmesi ön görülüyor.