Düğünler ne zaman başlayacak? Nikah ve düğünler ne zaman serbest olacak? İşte en son bilgiler

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE DİĞER AYRINTILAR KADEMELİ NORMALLEŞMEDE DİĞER AYRINTILARİçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge yayımladı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.



Buna göre hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.



Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekler.



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması, kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması, özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi kararı alındı.



Kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edebilmeleri, diğer okul ve sınıf seviyeleri için MEB’in açıklamasına uygun hareket edilmesi kararı alındı.



Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.



