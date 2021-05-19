MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüğünler ne zaman başlayacak? Nikah ve düğünler ne zaman serbest olacak? İşte en son bilgiler
GeriGündem Düğünler ne zaman başlayacak? Nikah ve düğünler ne zaman serbest olacak? İşte en son bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 - 09:28 | 

Düğünler ne zaman başlayacak? Nikah ve düğünler ne zaman serbest olacak? İşte en son bilgiler

Türkiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sonrası 'kademeli normalleşme' dönemine girdi. 1 Haziran'a dek sürecek bu dönemde akşam sokağa çıkma yasağının başlangıç saati 19.00'dan 21.00'e çekilirken hafta sonu yasağı sürecek. Düğünler hakkında da karar verildi. Peki, düğünler ne zaman serbest olacak? Nikahlar ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İçişleri Bakanlığı 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge yayımladı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre ülkemizde, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilenlerden biri de düğünlerin yapılıp yapılamayacağı oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına devam edilecek.

3

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi kararı alındı.

4KADEMELİ NORMALLEŞMEDE DİĞER AYRINTILAR

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE DİĞER AYRINTILAR

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE DİĞER AYRINTILARİçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge yayımladı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Buna göre hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekler.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması, kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması, özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi kararı alındı.

Kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edebilmeleri, diğer okul ve sınıf seviyeleri için MEB’in açıklamasına uygun hareket edilmesi kararı alındı.

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

5

17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir:- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,- Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar.

STK, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklerine dair kısıtlamanın 1 Haziran’a kadar uzatılması,

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması, uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilmesi...

Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerlerinin (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilmesi, Kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezlerinin kapalı tutulması istendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi