Düğünler ne zaman başlayacak? Düğünler serbest mi olacak? İşte kritik tarih!
Düğünlerin başlayacağı tarih, normalleşme için işaret edilen 1 Haziran öncesi değerlendirilecek. Kabine Toplantısı'nda alınacak kararla Türkiye'nin yeni normalleşme takviminde bir çok işletmenin açılması beklenirken, düğün salonu işletmecileri ve evlilik hazırlığı yapanlar da düğünler ne zaman serbest olacak? sorusunun yanıtına odaklandı. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları ile taslak çalışmaları hazırlanacak. Düğün salonlarının belli misafir sayısına göre hizmet verebileceği de öne sürüldü. İşte, düğünlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Düğünler ne zaman başlayacak sorusu, milyonlarca çiftin gündeminde yer alıyor. Türkiye 1 Haziran kararlarına odaklanmışken düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Kademeli normalleşme döneminde kapalı kalması kararlaştırılan düğün salonları için nihai kararın 31 Mayıs'ta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda verilmesi bekleniyor. Ancak düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi kararı alındı.
Dolayısı ile düğün salonlarının 1 Haziran sonrası açılması bekleniyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması ön görülüyor.
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1 HAZİRAN SONRASI NELER OLACAK?
-Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.
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-Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.
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-Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.
-Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.