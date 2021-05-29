Gündem Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 - 23:28 | 29 Mayıs 2021 - 23:28

Düğünler ne zaman başlayacak? Düğünler serbest mi olacak? İşte kritik tarih!

Düğünlerin başlayacağı tarih, normalleşme için işaret edilen 1 Haziran öncesi değerlendirilecek. Kabine Toplantısı'nda alınacak kararla Türkiye'nin yeni normalleşme takviminde bir çok işletmenin açılması beklenirken, düğün salonu işletmecileri ve evlilik hazırlığı yapanlar da düğünler ne zaman serbest olacak? sorusunun yanıtına odaklandı. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları ile taslak çalışmaları hazırlanacak. Düğün salonlarının belli misafir sayısına göre hizmet verebileceği de öne sürüldü. İşte, düğünlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.