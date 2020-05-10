Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek. Düğün salonlarının eylülde açılacağı iddiası ile son günlerde konuşulmaya başlandı ancak henüz net bir açıklama yapılmış değil.Söz konusu yerlerde faaliyetlerin ne zaman tekrar başlayacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe ve resmi açıklamalar yapıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.