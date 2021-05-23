Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? İşte son gelişmeler.
Düğün salonlarının ne zaman açılacağı, beklentilerini 17 Mayıs'a yöneltenler alınacak yeni kararlara odaklandı. 17 günlük tam kapanma döneminin ardından başlayan kademeli normalleşme döneminde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede düğünlere izin verilmeyeceği bildirildi. 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde sürecek olan kademeli normalleşme sonrası milyonlarca çifti ilgilendiren düğün salonları için nihai karar verilecek. Vaka sayısında yaşanan düşüşle beraber gözler 1 Haziran sonrasına çevrildi. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları açılacak mı? İşte, düğün ve nikahlarla ilgili merak edilen bilgiler...
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Düğünler ne zaman başlayacak sorusu başta işletme sahipleri olmak üzere evlenecek çiftlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelgeye göre 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme döneminin devam edeceği ve bu sürede düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmayacağı bildirildi. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede 1 Haziran 2021'e kadar düğünlere ara verileceği bildirildi.
Bu bilgilere göre düğünlerin 1 Haziran sonrası başlaması ön görülüyor.
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DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi kararı alındı.
Dolayısı ile düğün salonlarının 1 Haziran sonrası açılması bekleniyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması ön görülüyor.
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1 HAZİRAN SONRASI NELER OLACAK?
1 Haziran'dan sonra ise vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme adımlarının atılması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması da planlanıyor.
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Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.
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Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.
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Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.