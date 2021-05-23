Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? İşte son gelişmeler.

Düğünler ne zaman başlayacak sorusu başta işletme sahipleri olmak üzere evlenecek çiftlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelgeye göre 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme döneminin devam edeceği ve bu sürede düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmayacağı bildirildi. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede 1 Haziran 2021'e kadar düğünlere ara verileceği bildirildi.



Bu bilgilere göre düğünlerin 1 Haziran sonrası başlaması ön görülüyor.