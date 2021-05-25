Düğünler ne zaman başlayacak? 2021 Düğün salonları açılacak mı? Tüm gözler normalleşme takviminde
Düğünlerin başlayacağı tarih, bahar aylarının gelmesiyle evlilik hazırlığına başlayan cifler tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi koşulları sebebi ile kapatılan düğün salonu işletmecileri de yetkililerden yapılacak açıklamalara odaklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Mayıs tarihinde başlayan kademeli normalleşme genelgesinde nişan, kısa düğün gibi organizasyonlara bir süre daha izin verilmeyeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise normalleşme için 1 Haziran'ı işaret etti. Peki, düğünler ne zaman başlayacak ve haziran ayında başlayacak mı? İşte, merak edilen düğün salonlarının açılış tarihi hakkında detaylar.
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Düğünler ne zaman serbest olacak sorusunun yanıtını bekleyen milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelgeye göre 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme döneminin devam edeceği açıklanmıştı. Genelgede bu tarihe kadar da düğünlere izin verilmeyeceği bildirildi. Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken, Sağlık Bakanlığı tarafından nihai, kararın verilmesi ön görülüyor.
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DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi kararı alındı.
Dolayısı ile düğün salonlarının 1 Haziran sonrası açılması bekleniyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması ön görülüyor.
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1 HAZİRAN SONRASI NELER OLACAK?
1 Haziran'dan sonra ise vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme adımlarının atılması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması da planlanıyor.
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Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.
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Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.
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Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.