Gündem Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 - 02:05 | 25 Mayıs 2021 - 02:05

Düğünler ne zaman başlayacak? 2021 Düğün salonları açılacak mı? Tüm gözler normalleşme takviminde

Düğünlerin başlayacağı tarih, bahar aylarının gelmesiyle evlilik hazırlığına başlayan cifler tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi koşulları sebebi ile kapatılan düğün salonu işletmecileri de yetkililerden yapılacak açıklamalara odaklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Mayıs tarihinde başlayan kademeli normalleşme genelgesinde nişan, kısa düğün gibi organizasyonlara bir süre daha izin verilmeyeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise normalleşme için 1 Haziran'ı işaret etti. Peki, düğünler ne zaman başlayacak ve haziran ayında başlayacak mı? İşte, merak edilen düğün salonlarının açılış tarihi hakkında detaylar.