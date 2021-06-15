Düğünler nasıl yapılacak? Nişan, kına gecesi ve düğün yasakları kaldırıldı mı? Düğünlerde yeni dönem başladı!
Düğün yasaklarının ardından düğün törenleri için yeni dönem resmen başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme genelgesinde düğünlerin belirli kurallarla uygulanacağı nişan, kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirilmişti. Evlilik hazırlığı yapan milyonlarca çifti ilgilendiren düğün kısıtlamalarının ardından 15 Haziran tarihi itibarıyla kapalı alanlarda daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak. Düğün ve nikah törenlerinde bugün itibarıyla davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Peki, nişan, kına gecesi yasakları kaldırıldı mı? İşte, 15 Haziran düğün kuralları ile ilgili bilgiler.
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Düğün yasakları kaldırıldı mı, sorusu 15 Haziran tarihi itibarıyla gündemde yer alan konulardan oldu. Kademeli normalleşme süreciyle beraber bugün düğünlerde uygulanan bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran Salı günü sona ererken , nişan ve kına gecesi gibi eğlencelerin 1 Temmuz'dan sonra başlayacağı bildirildi. Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek.
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DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?
Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.
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Trt Haber'de yer alan habere göre kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı.
Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak.
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NİŞAN VE KINA GECELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede düğünlerle ilgili alınan kararların detayları belli olmuştu. Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran Salı günü son verileceği vurgulanan genelgede, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı, nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verileceği bildirildi.