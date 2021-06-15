Gündem Haber Giriş: 15 Haziran 2021 - 20:44 | 15 Haziran 2021 - 20:44

Düğünler nasıl yapılacak? Nişan, kına gecesi ve düğün yasakları kaldırıldı mı? Düğünlerde yeni dönem başladı!

Düğün yasaklarının ardından düğün törenleri için yeni dönem resmen başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme genelgesinde düğünlerin belirli kurallarla uygulanacağı nişan, kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirilmişti. Evlilik hazırlığı yapan milyonlarca çifti ilgilendiren düğün kısıtlamalarının ardından 15 Haziran tarihi itibarıyla kapalı alanlarda daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak. Düğün ve nikah törenlerinde bugün itibarıyla davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Peki, nişan, kına gecesi yasakları kaldırıldı mı? İşte, 15 Haziran düğün kuralları ile ilgili bilgiler.