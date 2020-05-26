Düğünler hakkında açıklama geldi mi? Düğün salonları ne zaman açılacak?
Evlilik yolunda ilk adımlarını atan binlerce kişinin gündeminden düşmeyen düğünler ne zaman başlayacak ve düğün salonları ne zaman açılacak soruları, haziran ayına artık saatler kala araştırılmaya devam ediliyor. Peki, bilim kurulu üyeleri tarafından paylaşılacak olan görüş çerçevesinde düğün salonları ne zaman açılacak? İşte, düğünler hakkında yapılan son açıklamalar ve bazı detaylar
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Cumhurbaşkanlığı normalleşme planı adı altında yayımlanan bir PDF dosyasında 1 Haziran tarihinde düğünlerin başlayacağı bilgisi yer almıştı. Bu bilgilerin sosyal medyada yayımlanması üzerine pek çok kişi, düğünler ne zaman başlayacak sorusuna karşılık bu cevabı alabilmek adına internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiremeye başlamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığından bu konu hakkında bir açıklama yapılarak, sosyal medya üzerinden yayılan ve 1 Temmuz tarihinde düğünlerin başlayacağı bilgisini içeren normalleşme planı PDF dosyasının gerçeği yansıtmadığı ve Cumhurbaşkanlığı ile bir ilgisinin olmadığı bilgisi aktarıldı.
Peki, düğünler ne zaman başlayacak? İşte, bazı bilgiler
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Koronavirüs salgını, hayatın her alanına yeni kurallar getirdi. Düğünler de artık ‘yeni normal’in kurallarına ayak uyduracak. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası da yasağın kalkmasının ardından uyulması gereken kuralları üyeleriyle paylaştı.
Corona Virüsü tedbirleri kapsamında salonlarda düğün yasağının kalkmasını talep eden Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, "Yarın düğün yasağı kalkacak gibi hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın sağlığını tehlikeye atmama adına tedbirlerimizi aldık. Maske, sosyal mesafe kuralı var. Çalışanların ve salonların hijyenine dikkat edeceğiz. Düğünde halayın dahi 1,5 metrelik çubuklarla çekilmesini isteyeceğiz. Corona Virüsü tedbir kurallarını tüm salonlara gönderdik" dedi.
Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, yasağın kalkmasının ardından gerçekleştirilecek düğünler için solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını üyeleriyle paylaştı. Salon işletmecileri, Corona Virüse yönelik tedbir kapsamında salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almayı planladı. Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10'ar kişilik masalar, pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun yer alacağı düğün, nişan gibi özel etkinlikler yapılacak.
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İşletmecilerin planına göre, her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak. İşletmecilerin aldığı önlemler kapsamında salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Düğünde konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda Corona Virüse karşı etkili hijyen maddeleri yer alacak. Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde salon çalışanları hijyen kurallarına titizlikle uyacak. Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar, düğün salonunda görev yapamayacak. Salonlarda havalandırma sistemi ile içerideki hava değişimi sağlanacak.
Düğünlerin olmazsa olmazı arasında yer alan oyun pisti eğlenceleri için de sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Davetlilerin birbirinin elinden tutarak gerçekleştirdiği halay ya da horona, pandemi sürecinde ara verilecek. Salon işletmecileri halay, horon oynamak isteyen konuklar için farklı bir uygulama sunacak. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar hazırlayan işletmeciler, halay ya da horon müziği çaldığında bu çubukları konuklarına verecek. Halay çekmek isteyenler çubukların ucundan tutup, sosyal mesafeye uyarak eğlencelerini sürdürecek.
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Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek. Düğün salonlarının eylülde açılacağı iddiası ile son günlerde konuşulmaya başlandı ancak henüz net bir açıklama yapılmış değil.
Konuya dair ayrıntılar geldikçe ve resmi açıklamalar yapıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.