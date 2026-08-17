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Çeşme'deki düğüne günler kala bekarlığa veda etti!

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#Bekarlığa Veda#Zeynep Bastık#Serkay Tütüncü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 07:00

Oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü’yle evlenmeye hazırlanan Zeynep Bastık’a arkadaşları sürpriz bekarlığa veda partisi düzenledi.