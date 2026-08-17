Çeşme'deki düğüne günler kala bekarlığa veda etti!

2 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıma kararı alan şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü düğün hazırlıklarını hızlandırdı. Ünlü çift, 2 Eylül’de Çeşme’de aileleri ve yakın dostlarının katılacağı bir düğünle dünya evine girecek. Gelin olmaya hazırlanan Zeynep Bastık önceki gün İzmir’de arkadaşlarının renkli sürpriziyle karşılaştı. Kendisi için organize edilen bekarlığa veda partisi, şarkıcıya duygusal anlar yaşattı. Zeynep Bastık, eğlenceli partinin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı Havuzbaşındaki partinin hazırlıkları saatler öncesinden başladı... Peçetelerden bardaklara kadar tüm detaylarda Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'nün fotoğraflarına yer verildi. Zeynep Bastık partide üzerinde Serkay Tütüncü’nün sticker’larının olduğu bir duvak taktı. Bastık, parti için özel hazırlanan tişörtle poz verdi.