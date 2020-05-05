Düğüne ayna ile hazırlanıyor

Gelinlik giyeceği güne karantinada "ayna" yöntemiyle hazırlanıyor.
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DÜĞÜNE KADAR FORM TUTUYOR
Bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile evliliğiyle gündemde olan Sylvie Meis, ikinci evliliğine hazırlanıyor. Koronavirüs günlerinde kalabalık spor salonlarından uzak durmak için de teknolojinin son olanaklarından yararlanıyor.
SPLASH NEWS
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DÜZENLİ SPOR
42 yaşındaki bir çocuk annesi Sylvie Meis, nişanlısı Niclas Castello ile evlilik hazırlığında. Bu süreci de hem sağlıklı olmak hem de formunu korumak için spor yaparak değerlendiriyor.
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GÖĞÜS KANSERİNİ YENDİ
Yıllar önce göğüs kanserine yakalanıp tedavi gören ve hastalığını yenen Sylvie Meis, formunu korumak için ayna yöntemini kullanıyor.
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TEKNOLOJİNİN NİMETLERİ
Bu yeni yöntem sayesinde herhangi bir spor salonuna gitmeye ya da kişisel eğitmeninizle buluşmaya gerek yok. Tam tersine kişisel spor eğitmeniniz bir aynada belirip yapmanız gereken hareketleri size gösteriyor.
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DÜĞÜN MUTLULUĞU
Video görüntü yöntemiyle çalışan bu ayna sayesinde yoga ya da pilates derslerine katılmak da mümkün.