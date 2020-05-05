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Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 09:26,

Düğüne ayna ile hazırlanıyor

Gelinlik giyeceği güne karantinada "ayna" yöntemiyle hazırlanıyor.

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1DÜĞÜNE KADAR FORM TUTUYOR
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DÜĞÜNE KADAR FORM TUTUYOR

Bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile evliliğiyle gündemde olan Sylvie Meis, ikinci evliliğine hazırlanıyor. Koronavirüs günlerinde kalabalık spor salonlarından uzak durmak için de teknolojinin son olanaklarından yararlanıyor.

SPLASH NEWS 

2DÜZENLİ SPOR
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DÜZENLİ SPOR

42 yaşındaki bir çocuk annesi Sylvie Meis, nişanlısı Niclas Castello ile evlilik hazırlığında. Bu süreci de hem sağlıklı olmak hem de formunu korumak için spor yaparak değerlendiriyor.

3GÖĞÜS KANSERİNİ YENDİ
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GÖĞÜS KANSERİNİ YENDİ

Yıllar önce göğüs kanserine yakalanıp tedavi gören ve hastalığını yenen Sylvie Meis, formunu korumak için ayna yöntemini kullanıyor.

4TEKNOLOJİNİN NİMETLERİ
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TEKNOLOJİNİN NİMETLERİ

Bu yeni yöntem sayesinde herhangi bir spor salonuna gitmeye ya da kişisel eğitmeninizle buluşmaya gerek yok. Tam tersine kişisel spor eğitmeniniz bir aynada belirip yapmanız gereken hareketleri size gösteriyor.

5DÜĞÜN MUTLULUĞU
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DÜĞÜN MUTLULUĞU

Video görüntü yöntemiyle çalışan bu ayna sayesinde yoga ya da pilates derslerine katılmak da mümkün.

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