Gündem Haber Giriş: 23 Nisan 2021 - 16:18 | 23 Nisan 2021 - 16:20

Düğün sezonu ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler

Ramazan ayı ile birlikte kısmı kapanmaya giren Türkiye'de alınan önemler uygulanmaya devam ediyor. Kısmı kapanma önlemleri çerçevesinde alınan önlemlerden biri de düğünlere yönelikti. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre düğün ve nikah gibi faaliyetlere geçici bir süre ara verilmişti. Peki, düğün sezonu ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?