Düğün sezonu ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler
Ramazan ayı ile birlikte kısmı kapanmaya giren Türkiye'de alınan önemler uygulanmaya devam ediyor. Kısmı kapanma önlemleri çerçevesinde alınan önlemlerden biri de düğünlere yönelikti. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre düğün ve nikah gibi faaliyetlere geçici bir süre ara verilmişti. Peki, düğün sezonu ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
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'Düğünler ne zaman başlayacak?' sorusu, kısmi kapanma sürecindeki en dikkat çeken kararlardan biri olan düğün salonlarına yönelik beklentisi olan kişilerce sorgulanıyor. İşte, düğün salonları hakkında son gelişmeler...
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İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı genelgeye göre; evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek.
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Söz konusu kısıtlamanın bu tarihten sonra devam edip etmeyeceği henüz net değil. Bu konuda karar Bakanlar Kurulu toplantısının ardından netlik kazanacak.