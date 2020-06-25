Düğün salonlarında yeni kurallar neler? Düğün genelgesi 2020 İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı
Düğün salonları yeni kuralları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile belli oldu. Corona virüsü nedeniyle mart ayında kapatılan düğün salonlarının 1 Temmuz açılış tarihi öncesi alacakları önlemler genelge kapsamında maddeler halinde sıralandı. Düğün salonlarında uyulması gereken yeni önlemler kapsamında, düğün salonları içerisinde gelin damat dahil olmak üzere tüm misafirler, bu kurallara riayet etmek zorunda olacak. İçişleri Bakanlığı'nın düğün salonları genelgesine göre, temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri düğün yapılacak mekânların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacak. İşte, düğün salonlarında yeni kurallar neler? sorusunun yanıtını arayanlar için düğün genelgesi ve düğün salonları kuralları hakkında detaylı bilgiler.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile düğünler ve düğün salonları için kurallar belli oldu. Düğün genelgesi yeni kurallar bütününü İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile göndermesiyle birlikte yürürlüğe girdi. Düğün salonları ve gelin, damat, düğün misafirlerinin uyması gereken kuralları yayımlayan İçişleri Bakanlığı, kapalı, açık, kır ve köy düğünleri gibi tüm düğün türleri için kurallar bütününü kamuoyu ile paylaştı. Buna göre düğün salonu kuralları tebliğ edilmesine rağmen uymayan düğün ve salon sahipleri idari para cezası ile karşılaşacak.İşte, düğün salonları içerisinde uyulması gereken kurallar...İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ DÜĞÜN SALONU GENELGESİ 2020
Düğün genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Düğün salonları ve düğün sahipleri tarafından uyulması gereken kurallar bütününü yayımlayan İçişleri Bakanlığı,düğün genelgesi 2020 kapsamında yasaklara uymayan kişiler için idari para cezası uygulama kararı aldı. Peki, 1 Temmuz tarihinde açılacak olan düğün salonları için düğün genelgesi neleri kapsıyor? İşte, maddelerin tamamı;
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Genelge ile yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 09 Haziran’da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alındığı ifade edildi.
Bu kapsamda düğün törenleri için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
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