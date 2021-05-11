Gündem Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 09:57 | 11 Mayıs 2021 - 09:58

Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte normalleşmeden sonra düğün salonlarının akıbeti

Tam kapanma sürecinde artık sona geliniyor. Hükümet, 17 günlük tam kapanmanın sonuçlarını analize hazırlanıyor. 14-15 mayıs tarihlerindeki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra alınacak kararlar için belirleyici olacak. Normalleşme adımları ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de düğün salonlarının akıbeti oldu. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak?