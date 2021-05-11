Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte normalleşmeden sonra düğün salonlarının akıbeti
Tam kapanma sürecinde artık sona geliniyor. Hükümet, 17 günlük tam kapanmanın sonuçlarını analize hazırlanıyor. 14-15 mayıs tarihlerindeki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra alınacak kararlar için belirleyici olacak. Normalleşme adımları ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de düğün salonlarının akıbeti oldu. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak?
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Kısmı kapanma önlemleri çerçevesinde alınan önlemlerden biri de düğünlere yönelikti. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre düğün ve nikah gibi faaliyetlere geçici bir süre ara verilmişti. Gözler bu kısıtlamaların kalkacağı tarihte. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Yetkililer, “Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil” değerlendirmesini yapıyor.
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DÜĞÜN VE TAZİYELER BEKLEYECEK
Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, “Yoğun aşılamayla haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz” diyor.