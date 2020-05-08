Gündem Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 00:25 , 08 Mayıs 2020 - 00:25

Düğün salonları ne zaman açılacak, eylülde açılır mı? Düğünler ne zaman serbest olacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? sorusu corona virüs sürecinde normalleşme takviminin gündeme gelmesinin ardından, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin araştırdığı konulardan oldu. AVM'lerin açılması, kuaför ve berberlerin yeniden faaliyet göstermesi gibi pek çok alanda normalleşme adımları için planlar belli olurken, düğünlerini, iptal edenler ise düğün salonlarının yeniden açılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Düğün salonlarının eylülde açılacağı iddiası ile son günlerde konuşulmaya başlandı. Peki, Düğünler ne zaman serbest olacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...