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Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 00:25,

Düğün salonları ne zaman açılacak, eylülde açılır mı? Düğünler ne zaman serbest olacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? sorusu corona virüs sürecinde normalleşme takviminin gündeme gelmesinin ardından, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin araştırdığı konulardan oldu. AVM'lerin açılması, kuaför ve berberlerin yeniden faaliyet göstermesi gibi pek çok alanda normalleşme adımları için planlar belli olurken, düğünlerini, iptal edenler ise düğün salonlarının yeniden açılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Düğün salonlarının eylülde açılacağı iddiası ile son günlerde konuşulmaya başlandı. Peki, Düğünler ne zaman serbest olacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

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Koronavirüs salgınıyla kapanan AVM’ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada normalleşme sürecine ilişkin bilgi verdi. Pek çok vatandaş da düğünler için getirilen kısıtlamanın ne zaman sona ereceğini merak ederkendüğünlerin eylül ayına ertelendiği iddiaları gündeme geldi. İşte, 'Düğünler ne zaman serbest olacak?' sorusunun yanıtı...

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Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK’da normalleşme süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan 4 aşamalı eylem planı gündeme geldi.

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Üçüncü aşama 1 Eylül’den başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek. 31 Aralık 2020’de kamu tam kapasite olarak çalışacak fakat bazı toplantılar telekonferans ile yapılmaya devam edecek. Okullar açılacak fakat öğrenci ve öğretmenler bazı tedbirlerle okula gidecek. Hijyen kurallarına dikkat edilecek.

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Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek.

Söz konusu yerlerde faaliyetlerin ne zaman tekrar başlayacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe ve resmi açıklamalar yapıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.

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