Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zamana kadar yasak?

Bu kısmen doğru olsa da iyileşen vaka sayısını saptama yöntemi önemli. Hastaneden taburcu olan her vaka iyileşmiş olarak kabul ediliyor, genellikle tekrar test yapılmıyor. Oysa Japonya ve Singapur gibi ülkeler semptomlar düzeldikten 14 gün sonra negatif çıkan vakayı iyileşmiş vaka olarak bildiriyor. “Salgın kontrol altına alındı” demek için en az 14 gün iyileşen vaka sayısının yeni vakadan fazla olması gerekir. Şu anda filyasyon esnasında pozitif hastanın etrafındaki semptomu olmayanlardan örnek alınıyor. Hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin pozitiflik oranına bakarak ve haftada bir bu oranın azalmasını değerlendirerek karar vermek daha doğru bir yöntem olacaktır. Hiçbir hastalık belirtisi olmayanlar kişilerde pozitiflik oranı yüzde 5’in altına düşmüşse salgın tamamen bitmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla şu an temmuz ayında düğün yapmanın çok olanaklı olduğunu düşünmüyorum. Ertelemek daha iyi olacaktır.