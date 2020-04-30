Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zamana kadar yasak?
Evlilik hazırlığında olan vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında yer alan 'Düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusu, mayıs ayına girilirken etkisini arttırmaya devam ediyor. Bir yandan hazırlıklarını sürdürmeye çalışan çiftler ve aileleri, bir yandan da gündemdeki son dakika gelişmelerini takip ederek 'Düğünler ne zamana kadar yasak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? İşte, konuyla ilgili uzmanlardan alınan bazı bilgiler
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1
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Uzun süredir bu anın hayalini kuran ancak Koronavirüs dolayısıyla endişelerini gizleyemeyen evlilik arefesindeki çiftler, genelge ile yasaklanan düğünler için yasak sürecinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak ve düğünler ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Hürriyet Bilim Kurulu üyesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı PROF. DR. ZAFER KURUGÖL, bir vatandaşın 'Bu süreç ne zamana kadar devam edecek? Temmuz başında düğünüm var, ertelemem gerekir mi?' sorusuna cevap verdi.
Prof. Dr. Zafer Kurugol'ün açıklamaları şu şekilde;
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Bunu kesin olarak söylemek zor. Viral solunum yolu enfeksiyonları genelde yazın azalır ama bunun COVID-19 için geçerli olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Unutmayalım, 1918-19 yıllarında 50 milyon kişiyi öldüren ‘İspanyol Gribi’ ağustosta başlamıştı. Hepimiz heyecanla bu salgının sona ermesini bekliyoruz. Getirilen kısıtlamalar ve halkımızın özverisiyle büyük bir başarı elde ettik. Ancak temkinli davranmaya devam etmeli ve kısıtlamaları kaldırmayı acele etmeden bilimsel gerçeklere göre yapmalıyız. Yoksa birinciden çok daha büyük bir ikinci dalga olma ihtimali var. Örneğin Singapur önlemleri hızla gevşetince vaka sayıları 10’lardan bir anda binlerin üstüne çıktı. “İyileşen vaka sayısı, yeni vakadan fazlaysa düzelme başlamıştır” diye bir kavram ortaya atıldı.
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Bu kısmen doğru olsa da iyileşen vaka sayısını saptama yöntemi önemli. Hastaneden taburcu olan her vaka iyileşmiş olarak kabul ediliyor, genellikle tekrar test yapılmıyor. Oysa Japonya ve Singapur gibi ülkeler semptomlar düzeldikten 14 gün sonra negatif çıkan vakayı iyileşmiş vaka olarak bildiriyor. “Salgın kontrol altına alındı” demek için en az 14 gün iyileşen vaka sayısının yeni vakadan fazla olması gerekir. Şu anda filyasyon esnasında pozitif hastanın etrafındaki semptomu olmayanlardan örnek alınıyor. Hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin pozitiflik oranına bakarak ve haftada bir bu oranın azalmasını değerlendirerek karar vermek daha doğru bir yöntem olacaktır. Hiçbir hastalık belirtisi olmayanlar kişilerde pozitiflik oranı yüzde 5’in altına düşmüşse salgın tamamen bitmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla şu an temmuz ayında düğün yapmanın çok olanaklı olduğunu düşünmüyorum. Ertelemek daha iyi olacaktır.