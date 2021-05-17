Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman yapılabilecek?

Düğünler ne zaman açılacak sorusuna en yetkin cevap İçişleri Bakanlığı tarafından verildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir." ifadesi yer aldı.