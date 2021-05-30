Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman serbest olacak? İşte nikah ve düğünlerde son durum

1 HAZİRAN SONRASI NELER OLACAK? -Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.



-Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.



