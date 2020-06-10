Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda normalleşme takviminin devamı hakkında önemli bilgiler verdi. Erdoğan buradaki açıklamasında, uzun bir süredir beklenti içinde olan düğün salonu işletmecileri ile düğün yapacak çiftler için de sevindiren haberi vererek, düğün salonlarının kapılarını davetlilere açacağı tarihi duyurdu. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
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İki aydan uzun süredir kapalı olan düğün salonları hakkında karar verildi. Bu gelişmenin ardından, hem geçtiğimiz aylarda düğünlerini erteleyen vatandaşlar hem de bu yaz düğün planlayan çiftler, düğün salonlarının yeniden açılacağı kesin tarihi sorgulamaya başladı. İşte, binlerce kişinin bir numaralı gündemi 'Düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını anımsatarak bu hafta toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:
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"Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum."
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KIR DÜĞÜNÜNE TALEP YOĞUN
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü sosyal hayata geçişin ardından evlenecek çiftler kır düğünlerine daha çok ilgi gösteriyor.
Çiftler, uzmanların "klimalı ve kapalı ortamlardan uzak durulmasını" önermesi üzerine, bu yaz yapacakları düğünlerde mekan arayışını bu tavsiyelere göre şekillendiriyor.
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Özellikle normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmesiyle kır düğünü rezervasyonlarında artış yaşanıyor. İşletme sahipleri ise faaliyete başlayacakları tarihin bir an önce duyurulmasını istiyor.
Bursa'da faaliyet gösteren Oksijen Havuzbaşı Kır Düğünü İşletmecisi Sabri Zümre, AA muhabirine, 12 yıldır sektörde faaliyet yürüttüğünü söyledi.
Salgın sürecinin sektörü olumsuz etkilediğini belirten Zümre, "Aslında düğün yapacak çiftler de bu süreçten olumsuz etkilendi. Şu anda bu sektörde çözüm arayışındayız." dedi.
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Zümre, son dönemde Kovid-19 nedeniyle kır düğünü işletmelerinin düğün salonlarına göre biraz daha avantajlı olduğunu dile getirdi.
Normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmesiyle 2-3 haftadır hareketlilik olduğunu bildiren Zümre, "Ancak bizdeki rezervasyon artışı salonlardaki hizmet kalitesinin eksikliğinden kaynaklanmıyor. Sağlık kurullarının kapalı ortamlar ve klima konusundaki açıklamaları bize olan ilgiyi artırdı. Düğün salonlarından kır bahçelerine bir kayma söz konusu." ifadelerini kullandı.
Zümre, hem evlenecek çiftlerin hem de işletmecilerin planlama yapmak için uzun süredir düğünlerin yapılmaya başlanacağı tarihin açıklanmasını beklediğini vurguladı.