Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

Zümre, son dönemde Kovid-19 nedeniyle kır düğünü işletmelerinin düğün salonlarına göre biraz daha avantajlı olduğunu dile getirdi.



Normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmesiyle 2-3 haftadır hareketlilik olduğunu bildiren Zümre, "Ancak bizdeki rezervasyon artışı salonlardaki hizmet kalitesinin eksikliğinden kaynaklanmıyor. Sağlık kurullarının kapalı ortamlar ve klima konusundaki açıklamaları bize olan ilgiyi artırdı. Düğün salonlarından kır bahçelerine bir kayma söz konusu." ifadelerini kullandı.



Zümre, hem evlenecek çiftlerin hem de işletmecilerin planlama yapmak için uzun süredir düğünlerin yapılmaya başlanacağı tarihin açıklanmasını beklediğini vurguladı.