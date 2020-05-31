Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?
Koronavirüs vaka sayılarında olumlu gelişmeler gözlenmesinin ardından normalleşme adımları atılmaya başlandı. Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların büyük bölümünün 1 Haziran itibariyle kaldırılmasına karar verildi. Bu gelişmenin ardından düğün salonlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
11 Mayıs'ta yeniden hizmete açılan AVM'ler ve kuaförlerin ardından lokanta ve kafeler de 1 Haziran'da yeniden kapılarını açacak, çok sayıda çalışan iş yerlerine geri dönecek. Tüm bunlar olurken, merak edilen bir diğer konusu ise düğün salonları oldu. Düğünleri için aylardır bekleyen pek çok çift, salonların açılacağı tarihe odaklandı. İşte, 'Düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
2
Abone Ol
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapıları kapalı olan düğün salonu işletmecileri, faaliyete başlayacakları tarihin şimdiden duyurulmasını istiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan düğün salonlarının, normalleşme takviminde yer almayarak bir süre daha hizmet veremeyecek olması, gelin ve damat adayları kadar salon işletmecilerini de düşündürüyor.
3
Abone Ol
Aylar öncesinden rezervasyon sistemiyle çalışan düğün salonu işletmecileri, mart ayından itibaren tarihleri belirlenen düğünleri yaza erteledi.İşletmeciler, yetkililerden yaz mevsimine girilmesi nedeniyle faaliyete geçecekleri günün belirlenmesini talep ediyor.
4
Abone Ol
"AÇIK HAVADA YAPILABİLİR"
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor. Ortam yeteri kadar güvenli değil. Düğünlerimiz, gelenek-görenek icabı, çok kalabalık olur. Sosyal mesafe ortadan kalkar. Böylesi bir salgında eski rutine uygun düğünler yapamayız. Düğüne başka şehirlerden de katılım olacaktır, bu da ayrı bir risk. Diyelim istenmeyen bir durum yaşandı. Bu 500 kişinin birden karantinaya alınması demek. Mutluluğu paylaşalım derken bir kâbusun içinde kendimizi bulabiliriz." diyor.
5
Abone Ol
Özlü ayrıca şunları da ifade ediyor; "“Önerim, sadeleştirerek, aile içerisinde daha az kalabalıkla düğün yapılması ya da açık hava mekânlarının kullanılması. Tedbirler alınır, sosyal mesafe korunursa açık havada düğün yapmanın sakıncası olmaz. Düğün salonu işletmecileri, organizasyon şirketleri misafirlerini nasıl riske etmeyeceklerini düşünerek, yeni formatlar geliştirsinler. Mesela, gelecek misafirlere davetiye ile düğüne nereden girilip çıkılacağı, nasıl davranılacağı gibi kuralların yazılı olduğu bir liste gönderilebilir. Gelenler de ona uygun davranır. Takı merasimi, tebrikleşme uzaktan halledilir. Belediyeler de elini taşın altına koyup, düğün yapılabilecek açık, güvenli alanlar oluşturabilir."
6
Abone Ol
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Düğün salonlarının ne zaman açılacağı ve faaliyetlerine ne zaman başlayacağı henüz net değil. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.