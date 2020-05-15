Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, vaka sayısındaki azalmayla birlikte normalleşme sürecinin gündeme geldiğini belirterek, hem düğün salonu sahiplerinin, hem de düğün bekleyen çiftlerin beklentilerinin söz konusu olduğunu söyledi. Haziran ayı itibariyle düğün salonlarıyla ilgili tedbirlerin alınması durumunda belli başlı kurallar çerçevesinde düğünlerin yapılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Tekin, şöyle konuştu:

"Tabii ki, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ile ilgili zor süreçleri atlattık ama yavaş yavaş vaka sayısındaki azalmayla birlikte normalleşme süreci de gündeme gelmeye başladı. Tabii bununla birlikte malumunuz geçen süreler içinde düğünler ertelendi ve bununla ilgili hem düğün salonları sahibi hem de düğün bekleyen çiftler bu konuda beklentileri söz konusu. Tabii bu konuda çok şey konuşuldu, neler yapılabilir diye. Şu an itibariyle tabii ki bu önümüzdeki ayda yavaş yavaş düğün salonlarıyla ilgili tedbirler alınırsa eğer belli başlı kurallar çerçevesinde düğünler yapılabilir. Burada tabii dikkat edilmesi gereken şeyler var. Sonuçta kalabalık bir ortam olduğu için buralarda birebir yakın temastan kaçınmak gerekir. Havalandırmalar çok önemli. Çünkü kapalı ortamlardaki klimalardan bulaş riski artabiliyor."