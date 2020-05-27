Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlar, açıklama geldi mi?

Evlilik yolunda ilk adımlarını atan binlerce kişinin gündeminden düşmeyen düğünler ne zaman başlayacak ve düğün salonları ne zaman açılacak soruları, haziran ayına artık saatler kala araştırılmaya devam ediliyor. Peki, bilim kurulu üyeleri tarafından paylaşılacak olan görüş çerçevesinde düğün salonları ne zaman açılacak? İşte, düğünler hakkında yapılan son açıklamalar ve bazı detaylar



Cumhurbaşkanlığı normalleşme planı adı altında yayımlanan bir PDF dosyasında 1 Haziran tarihinde düğünlerin başlayacağı bilgisi yer almıştı. Bu bilgilerin sosyal medyada yayımlanması üzerine pek çok kişi, düğünler ne zaman başlayacak sorusuna karşılık bu cevabı alabilmek adına internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiremeye başlamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığından bu konu hakkında bir açıklama yapılarak, sosyal medya üzerinden yayılan ve 1 Temmuz tarihinde düğünlerin başlayacağı bilgisini içeren normalleşme planı PDF dosyasının gerçeği yansıtmadığı ve Cumhurbaşkanlığı ile bir ilgisinin olmadığı bilgisi aktarıldı.



Peki, düğünler ne zaman başlayacak? İşte, bazı bilgiler